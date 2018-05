Täna saates "Mehed ei nuta" | Kontaveidist Savisaareni ja võrkpallifinaalist Eurovisioonini

Peep Pahv, Jaan Martinson ja Tarmo Paju lähevad kell 11 Delfi stuudios otse-eetrisse, et võtta kokku möödunud nädala põletavamad spordisündmused.

Teemasid on tänases saates seinast seina. On midagi tennise- ja korvpallifänidele, ralligurmaanidele ja võrkpallihulludele kui ka neile, kelle jaoks ainus huvipakkuv sport on Eurovisiooni lauluvõistlus.

Omad minutid saavad kätte ka Ott Kiivikas, Edgar Savisaar, Eesti maadluse noor tulevikutäht Helary Mägisalu kui ka laskesuusatamise päästeingel Assar Jõepera.

Head kuulamist!