TÄNA KELL 18 DELFI TV-s: "Mehed ei nuta" vallutab Arvamusfestivali ja lajatab kohe alustuseks: - mis on festivali mõte?

Spordisaade "Mehed ei nuta" kaunistab eeloleval reedel esmakordselt oma ülesastumisega Eesti arvajate aasta tippsündmust Arvamusfestivali.

Sügisel kümneaastaseks saava saate juhid Jaan Martinson ja Tarmo Paju kohapeal Paides ning Londonis kergejõustiku maailmameistrivõistlusi kajastav Peep Pahv distantsilt, algab "Mehed ei nuta" etteaste Ekspress Meedia laval reedel kell 18. Lisaks kohapealsetele külalistele on arutelu ja vaidlusi võimalik otse-eetris näha-kuulda ka Delfi TV otseülekande kaudu.

Erisaates vaidleb ja kuulutab "Mehed ei nuta" oma absoluutset tõde ajatutel sporditeemadel endale omasel moel - kiirelt, kirglikult ja otse. Teemadevalikule on oma ettepanekutega kaasa aidanud ka meie andunud kuulajad. Peamiste teemade seas:

- "Mehed ei nuta" jõudis Arvamusfestivalile. Aga on sellel festivalil üldse mõtet?

- Kas Eestile on vaja spordiministrit?

- Kas Eesti spordil üldse on järelkasvu?

- Eesti sportlane suurvõistlustel: kas üks igavene ebaõnnestuja?

- Mis on Eesti esipallimänguala?