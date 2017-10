OTSE DELFIS | "Mehed ei nuta" arutleb: kas meedia kajastab jalgpalli ebamõistlikult palju, mida toob korvpalli uus hooaeg?

Nagu igal teisipäeval, nii ka täna - "Mehed ei nuta" kuldne kolmik Tarmo Paju, Jaan Martinson ja Peep Pahv arutleb otsesaates möödunud nädala põletavatel sporditeemadel. Saade algab kell 11.00.

Tänased põhiteemad on:

- Kõvad mehed: Eesti neljapaat MM-il taas pronksil,

- Ferrari põrgus: Kimi Räikkönen ei pääsenud starti, Sebastian Vettel startis katkise auto tõttu Malaisias viimasena,

- Kas Pulleritsul on õigus: Eesti meedia kajastab jalgpalli ebamõistlikult palju?

- Tõstmises diskvalifitseeriti üheksa dopinguriiki. Mart Seimi medal kindel?

- Kristian Kullamäe kontsert – 42 punkti. Paraku Saksamaa neljandas liigas,

- Kristjan Ilves pani kinni kahevõistluse suvise GP-sarja,

- Kelly Sildaru jääbki PyeongChangi olümpialt eemale,

- Tänak teatas, et tahab jätkata M-Spordis. Kas jätkab? Ja kuidas läheb tal „separatistlikul“ Kataloonia rallil?

- Millised klubid võidavad kolm võrkpalli trofeed?

- Kalev/Cramo langes eurosarjast. Sel nädalal Tartu kord, lisaks algab Eesti liiga hooaeg.