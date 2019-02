Tänased peateemad:

- Kuidas on võimalik, et BC Kalev/Cramo ei saa jagu Riia VEFist?

- Kuidas meenutada Matti Nykäneni?

- Murdmaasuusatamise uus madalpunkt? Laskesuusatajad võitsid murdmaa vabatehnikasprindis säravamaid medaleid kui „spetsialistid”.

- Janek Õiglane seitsmevõistles end sise-EM-ile - suurepärane comeback?

- Miks on rallinädalavahetusel portaalide esiküljed Ott Tänakut täis?

- Kuidas on võimalik, et uisuliit jättis Saskia Alusalu ja vehklemisliit vehklejad riikliku preemiata?