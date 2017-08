OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta" arutleb: kuidas hinnata kolm valusat kaotust saanud võrkpallikoondise esitust EM-il?

Käes on teisipäev, mis tähendab, et taas on eetris iganädalane "Mehed ei nuta" trio!

Täna arutatakse Eesti koondise mänge võrkpalli EM-il Poolas, Heiki Nabi hõbemedalit maadluse MM-il ja Kelly Sildaru MK-etapi võitu. Kõmulistest välisuudistest puudutakse ka dopingupatuse Therese Johaugi eemale jäämist olümpiamängudest ja pühapäeva varahommikul aset leidnud Floyd Mayweatheri võitu Conor McGregori üle. Saatejuhid on Tarmo Paju, Jaan Martinson ja Peep Pahv. Seekord saab saadet vaadata ka otsepildis.