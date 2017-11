"Mehed ei nuta" tänased teemad: Kas Alar Varrak tuleks asendada Tiit Sokuga? Kaia Kanepi ülimalt avameelne elulooraamat ja palju muud

Nii nagu igal teisipäeval, võtavad Peep Pahv, Jaan Martinson ja Tarmo Paju ka täna Delfi stuudios koha sisse, et arutleda läinud nädala põnevamatel sporditeemadel.

Teemade ring on lai ja sinna mahuvad:

1) Mullistused Eesti jalgpallis: Sillamäe Kalevilt võeti litsents, Infonet ja Levadia ühinesid.

2) Ragnar Klavan Liverpooli eest taas platsil – kolm mängu algkoosseisus, kolm võitu, üks sisselastud värav.

3) Kulturismi MM-i kuues mees Ott Kiivikas: arvan, et kui kõiki finaliste oleks testitud, oleksin maailmameister!

4) Treeneril ja treeneril on vahe: Kalle Klandorfi juhitud väike Kalev alistas Tartu Rocki.

5) Tõnu Endrekson: „Kui ületad valuläve, peaksid piltlikult öeldes pilves olema. Ma ei tea, pole kunagi psühhotroopseid aineid proovinud, aga enamvähem selline tunne vist on.” Kas Endrekson ja Co on narkomaanid?

6) Kuidas suhtuda Eesti süsimusta taliolümpiavormi? Et matustele minnaksegi mustas?

7) Kurat, kadedaks teeb. Porzingis paneb NBA-s juba 40-punkti-mänge, Markkanen ka teel samas suunas.

8) Kas Alar Varrak tuleks asendada Tiit Sokuga?

9) Eesti korvpallinaiskond alustab MM-i valikturniiri. Kas lootust on?

10) Kaia Kanepi võitis Nantes’is turniiri ja avaldas ülimalt avameelse elulooraamatu.

11) Rally Estonia pürib MM-etapiks. Ulme või tehtav?