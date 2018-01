"Mehed ei nuta" stuudios läks teravaks vaidluseks: kas Eestil on vaja täisprofessionaalset korvpalliliigat?

Täna eetrisse läinud järjekordne "Mehed ei nuta" saade arutles pikemalt, kas Eesti korvpallile tuleks kasuks täisprofessionaalne kohalik meistriliiga. Lahti läks tuline ja emotsionaalne vaidlus.

"Ma olen väga kahtlev, kas täisprofessionaalne kodune liiga on üldse hea asi," tõmbas Tarmo Paju "vurri" käima, tuues näiteks hiljuti LP-s portreteeritud Jesper Parve, kelle korvpallurikarjäär ei osutunud kõige lennukamaks just seetõttu, et ta sai Eesti klubis korraliku palga peale ega tahtnudki välismaale pürgida.

"Kui sa mitte eriti heal tasemel mängijale annad korraliku palga kätte, ei pruugi tal olla motivatsiooni edasi pürgida," jätkas Paju.

Peep Pahv: "Miks me tahame, et ta edasi jõuaks? Me tahamegi, et Eesti liiga oleks kõva."

Paju: "Kõva on mängija siis, kui ta tahab saada selle palga pealt veel kõrgema palga peale. Kõvadus tekib sellest. Amatöör ei hakka pelgalt sellepärast paremini mängima, et sa talle palka juurde maksad."

Pahv: "Mina tahan, et meil oleks oma liiga ka tugev. Võiks olla kuus täisprofessionaalset satsi. Mis mul sellest kasu on, kui keegi mängib kuskil Belgias või Saksamaal?"

Paju: "Eesti korvpalli tase on kõrgem, Eesti koondis on siis tugevam."

Pahv: "Mulle kui pealtvaatajale ei anna see midagi. Eesti koondis tuleb kokku paar korda aastas, näen neid korraks - mis kasu sellest on? Ma tahan käia kolm korda nädalas saalis ja näha siin head korvpalli."

Paju: "Ja siis kui koondis kokku tuleb, imestame, miks me nii kehvad oleme? Oma liiga pealt ei hakka koondis elusees hästi mängima."

