KUULA | "Mehed ei nuta" teatab absoluutse tõe jalgpalliliidu ja ERR-i miljonidiili kohta

Mehed ei nuta Foto: Hendrik Osula

Taas on käes teisipäev ning "Mehed ei nuta" kolmik on valmis vaidlema ja väitlema viimase nädala jooksul enim kõneainet pakkunud sporditeemade üle. Mida arvata jalgpalliliidu ja ERR-i diilist, mis jätab suured vutiülekanded rahvusringhäälingusse? Kui hea on Eesti U18 korvpallikoondis? Kas saame kergejõustiku MM-ilt medali?