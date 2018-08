KUULA | "Mehed ei nuta": Ott Tänak triumfeeris Saksamaa rallil. Lähebki tiitliheitluseks?

Delfi Sport RUS 13

Saksamaa ralli 2018 Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

Taas on käes teisipäev, mis tähendab seda, et kell 11 on Delfi eetris saade "Mehed ei nuta", kus ajakirjanikud Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson lahkavad tulise spordinädala põletavamaid teemasid.