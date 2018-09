KUULA | "Mehed ei nuta": mida arvata korvpalliliidu Masterplaanist ning Venemaa antidopingule õiguste tagasi andmisest?

Tänase saate peateemad:

- Korvpalliliit käis välja Masterplaani: Eesti korvpallikoondis 2025. aasta EMil kaheksa sekka! On see realistlik? Milles seisneb plaan päriselt?

- Korvpallihooaeg algab. Kas BC Kalev/Cramot lahutab Moskva CSKA-st tõesti vaid palganumber, nagu arvas ameeriklasest tagamängija Chavanaugh Lewis? Kas Tartu on ikkagi kõvem kui arvati?

- Anthony Joshua võitis poksi üliraskekaalupoksi tiitlimatšis Aleksandr Povetkinit. Kas ta kerkib ka ülimaks tšempioniks?

- Venemaa Antidopingu õigused taastati. Kas põhjendatult?

- Norra arvab, et Ingebrigtsenite pereisa käitub valesti, kui poegadest-tütrest tippjooksjaid kasvatab. Kas kriitika on omal kohal?

"Mehed ei nuta" on Delfi TV otse-eetris teisipäeviti kell 11.

Kuula saadet: