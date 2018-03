KUULA | "Mehed ei nuta": kas treener võib lapsi sõimata? Miks meie korvpallurid agressiivselt ei mängi?

Käes on taas teisipäev ja sellega on jälle eetris ka “Mehed ei nuta“. Kell 11.00 alanud saates võeti ette möödunud spordinädala kõige põletavamad teemad.

Kuula, millest seekord saates räägitakse:

I OSA



1) Saaremaa krooniti võrkpalli Baltikumi tšempioniks. (JAAN)

2) Eesti jalgpallikoondis tegi Armeeniaga uut taktikat katsetades 0:0 viigi. Töötas? (TARMO)

II OSA



1) Õed Luiged plaanivad ka Tokyo olümpial tantsu lüüa.

2) FIA muutis reeglid, kuulates ilmselt saadet Mehed ei nuta – kui punktikatsele hilined, punkte ei saa.

3) 17-aastane mäesuusataja Tormis Laine on FIS-punktide järgi parem, kui kõik Eesti murdmaasuusatajad.

4) Avo Keel sarjas lätlasi ergutama hakanud saaremaalasi: vahetate passivärvi nagu mõned 90-ndate alguses.

5) Tööd otsiv koondise sidemängija Kert Toobal: Eesti klubid võivad mulle helistada küll.

III OSA



(Kirjad)

1) Mercedes kinkis Austraalia GP-l võidu Ferrarile. (JAAN)

2) Mis imeloom see Läti agressiivsus on, mille vastu Tartu Ülikool langes Balti liiga poolfinaalis? Kas eestlastel on keelatud nii agressiivselt mängida? (TARMO)

3) Kired treener Helen Nelis-Naukase ümber taas üleval. Kas treener võib lapsi sõimata, valjuhäälselt kurjustada? (JAAN)

IV OSA



1) Kristjan Ilves sai MK-sarjas 19. koha, kuid hooaja lõpp vajus ära. Mis hinne talle panna? Hooaja lõpetasid ka laskesuusatajad, kellest Kalev Ermits lubas järgmise aasta esimeses ühisstardis kohal olla. On see tehtav? (JAAN)