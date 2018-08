KUULA | "Mehed ei nuta" arutles kergejõustiku EMist, Saksamaa rallist, Superkarika mängust

Tänased põhiteemad:

- Kergejõustiku EM: kes Eesti sportlatest ületas lati, kes mitte?

- Kus on Eesti Jakob Ingebrigtsen ja Armand Duplantis ehk kas põhjamaalaste aeglane areng on müüt?

- Kas Eesti võrkpallikoondise EM-finaalturniirile pääs – vastasteks Iisrael ja Läti – on kindel?

- Saksamaa ralli: kas Ott Tänak vähendab Thierry Neuville’i ja Sebastien Ogier'ga vahet?

- Superjalgpall vallutab Eesti – oleme põnevil või ükskõiksed Euroopa Superkarikas suhtes?

- Kas EOK toetuse maksmine pelgalt EM-i medalistidele on õige või tuleks latti madalamale seada?