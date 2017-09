KUULA ja VAATA | Värske "Mehed ei nuta" arutleb: kas Keenia jooksjad peaks Eestis võistlema, kui kaugele jõuab Läti korvpalli EMil?

Käes on teisipäev, mis tähendab, et taas on eetris iganädalane "Mehed ei nuta" saade, kus spordisündmuste üle arutlevad Tarmo Paju, Jaan Martinson ja Peep Pahv.

"Mehed ei nuta" tänased peateemad:

- Kaia Kanepi imeteekond US Openil lõppes veerandfinaalis. Aga edasi?

- Ragnar Klavan tehti pärast 0:4 sauna Manchester City'lt maatasa. Õigustatult?

- Eesti maratonimeister Argo Jõesoo ei poolda Keenia sportlaste osalemist Eesti võistlustel. Mis mõttes?

- Kas jalgpallikoondis peaks järgmised valikmängud kaotama, et proovida pääseda läbi Rahvuste Liiga 2020. aasta EM-ile?

- Korvpalli EM: leedulaste lend lõppes, soomlaste oma ka, aga Läti unistus elab edasi. Kuula saadet: