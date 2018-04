KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta" saates läks tuliseks! Poolpehme penalti ajas mehed tülli ja õhus on kohtusse minek?

1) Gheoghe Cretu ei taha Keith Pupartit ja Martti Juhkamit koondisse kutsuda. Normaalne?

2) Võrkpallifinaalis Saaremaa ja Tartu, kes peab läbi ajama peatreenerita, sest Andrei Ojamets juhendab samal ajal Eesti naiskonda.

3) Milline vastutulek! Briscoe nõustus Ühisliiga mängus Leningradi Zenidi vastu väljakule jooksma. (JAAN)

4) Priit Vene: „Balti liiga raiskab ressurssi.”

5) Tarmo Kink: „Kellele on vaja mänge Kuressaare ja Pärnuga? Kumba poolt see arendab? See on nii mõttetu. Huumor.”

6) Kuidas tuleks karistada Narva Transi peatreenerit Adjam Kuzjajevit, kes sai punase kaardi ja läks seejärel küljekohtunikult lippu ära kiskuma?

7) Kas tribüünid tulevad täis, kui Lillekülas kohtuvad Euroopa superkarikale AS Roma ja Salzburg ja pilet maksab 100 eurot?

8) Kas kohtunik Michael Oliveri Mardidi Reali kasuks ja Torino Juventuse kahjuks antud penalti Meistrite liiga veerandfinaalis oli õige?

Kirjad

1) Korvpalli meistriliiga põhiturniir lõppenud – kas poolvigase Kalevi vastu on šanssi?

2) Miks Põlva Serviti Balti liiga finaalis ära kustus?

3) Vormel 1 ülipõnev Hiina GP, kus Max Verstappen lolliks läks ja Ferrari Kimi Räikkönenile külma tegi.