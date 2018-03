KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kuidas Eesti sport sai just päästetud ja ralli MMi punktikatsete tsirkus lõpetada

Nagu ikka, on teisipäev spordisaate "Mehed ei nuta" päralt. Tänases saates arutleti, kas Toyota auto on ikka piisavalt hea, et Ott Tänak saaks MM-tiitli eest heidelda. Lisaks räägiti 19-aastase Johannes Ermi vägevast seitsmevõistlusest, kahevõistleja Kristjan Ilvese kombinesoonist, mis sobis küll olümpial, aga mitte Norras, olümpia teleülekannete reportaažidest ning paljust muust.