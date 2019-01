KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kes oli "uss" Aivar Kuusmaa tiimis? Kes võidab Monte Carlo ralli?

"Mehed ei nuta" peateemad 22. jaanuaril:

- Otepää MK: kas Eesti suusatamine sai päästetud?

- Kas kolleeg Karl Rinaldo kriitika ETV spordiuudiste kohta on õigustatud?

- Kas kohtunik võttis Kalev/Cramolt võidu Kaasani Unicsi üle või käkerdati see ise ära?

- Kas parteid täidavad oma sportlikud lubadused? Miks EKRE-t sport ei huvita?

- Aivar Kuusmaa ja "uss": kes keeras Rapla korvpallimeeskonnas asjad vussi?

- Meeste võrkpallikoondis läheb EM-il kokku Poola, Hollandi, Tšehhi, Ukraina ja Montenegroga. Kas edasipääs on kindel?

- Monte Carlo ralli avab WRC hooaja. Kes võidab?

Kuula:

Igal teisipäeval kell 11 Delfis ilmuv "Mehed ei nuta" podcast on kuulatav nii Soundcloudis, iTunes'is, Spotify's, Sticheris kui ka Tunein'is.