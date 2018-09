KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kas Tänak on ajanud Neuville'i närvi? Mis on plaan kossukoondiste suurte kaotuste taga?

"Mehed ei nuta" peateemad 18. septembril:

- Kas Ott Tänak on kolme järjestikuse rallivõiduga kerkinud MM-tiitli peamiseks soosikuks?

- Gerd Kanteri karjäär on lõplikult lõppenud. Jäi vist nii mõndagi "näppude vahele"? :)

- Eesti jalgpallikoondis traditsioone ei murra: 0:1 Soomega, 17 pealelööki, üks raamidesse.

- Eesti korvpallikoondise nadi mäng Saksamaa vastu põhjustas kriisikoosoleku. Mis on siis see suur plaan selle nädala koondise taga? On see tegelikult ka olemas?

