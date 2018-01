KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Eesti tennisetippe tabas viirus nimega Suarez Navarro, miks ei võiks Eesti "jalgpallistaarid" koju jääda ja mida oodata Ott Tänakust?

"Mehed ei nuta" saate kolmik Peep Pahv, Jaan Martinson ja Tarmo Paju arutlevad täna peamiselt tennise, jalgpalli, korvpalli ja autoralli teemadel, kuid põnevaid seiku ja skandaalikesi lahatakse ka teistelt aladelt.

Põhjalikult võetakse pulkadeks lahti Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi esitused eestlannadele ajalooliselt edukaks kujunenud Australian Openil, küsitakse, mis imehaigus on kimbutamas tabanud Siberi meistrivõistlustel dopinguküttide kartuses võistlemisest loobunud venelasi, mis saab Cristiano "Minust täiuslikumat mängijat ei ole" Ronaldost" ning kas Ott Tänakult on põhjust kohe Monte Carlo rallil suurt edu oodata.

Tunni aja sisse mahub erinevaid teemasid muidugi hulgim. Vaata saadet pildiga ülevalasuvast videost või kuula allolevast playerist!"