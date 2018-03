KUULA JA VAATA |"Mehed ei nuta" arutleb: Mehhiko ralli, Ilvese kombinesoon, Ermi vägev võistlus ja palju muud

Mehed ei Nuta Foto: Hendrik Osula

Nagu ikka, on teisipäev spordisaate "Mehed ei nuta" päralt. Tänases saates tuleb arutlusele, kas Toyota auto on ikka piisavalt hea, et Ott Tänak saaks MM-tiitli eest heidelda, alles 19-aastase Johannes Ermi vägev seitsmevõistlus USA-s, kahevõistleja Kristjan Ilvese kombinesoon, mis sobis küll olümpial, aga mitte Norras ning palju muud. Otsesaate algus on kell 11.00.