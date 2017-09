KUULA ja VAATA | "Mehed ei nuta" arutleb: Kanepi hiilgav mäng US Openil, kas Eesti on ikkagi jalgpallimaa

Käes on teisipäev, mis tähendab, et taas on eetris iganädalane "Mehed ei nuta" saade.

Tänases saates on teemadeks Kaia Kanepi suurepärane mäng US Openil ja pääs veerandfinaali, Kelly Sildaru tõus ka rennisõidus maailma tippu, Eesti jalgpallikoondise hiljutine viik ja võit MM-valiksarjas ning palju muud. Tänast saadet saab vaadata ja kuulata otseülekandes algusega kell 11.00. Nädala spordisündmuste üle arutlevad Tarmo Paju, Jaan Martinson ja Peep Pahv.