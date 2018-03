KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": algav vormel-1 hooaeg, Heleniuse skandaalne võit. Kas Ott Tänak tuleb Rally Estoniale?

Teisipäev on teadupoolest spordisaate "Mehed ei nuta" päev - tänases saates tulevad muuhulgas arutlusele peatselt algav vormel-1 hooaeg, mis tuleb ilma eestikeelsete kommentaarideta, samuti Robert Heleniuse skandaalne võit Rakveres ning Ott Tänaku võimalik eemalejäämine Rally Estonialt.

Lisaks sellele puudutatakse veel ka BC Kalev/Cramo uut tõusu VTB Ühisliigas, Rauno Nurgeri ülikoolikarjääri lõpp, Audentese kossumeeskonna meistriliigast lahkumine ja paljut muudki!

Igal teisipäeval kell 11 Delfis ilmuv "Mehed ei nuta" podcast on kuulatav nii Soundcloudis, iTunes'is, Stitcheris ja Tunein'is, videoülekanne Delfi TV-s. Saatejuhid on Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson.

