KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": absoluutne tõde valimistulemuste, Eesti jalgpallikoondise ja korvpalliklubide kohta

Nagu igal teisipäeval, nii ka täna - "Mehed ei nuta" kuldne kolmik Tarmo Paju, Jaan Martinson ja Peep Pahv arutlesid otsesaates möödunud nädala põletavatel sporditeemadel.

Tänased põhiteemad:

- Eesti oblastite tšempionaat poliitikas – kes võitis, kes kaotas,

- Ott Tänak krooniti Saare maakonna tšempioniks,

- Eesti epeenaiskond on maailmameister, kuid Erika Kirpu alustas koostööd Itaalia treeneriga,

- Kus tõid Bosnia jalgpallifännid pürotehnika staadionile? Pistsid sinnasamusesse?

- Tohohh! Suusahüppaja Martti Nõmme tahab olümpial esikümnesse jõuda,

- Naised tegid meestele 2:0. Eestit esindavad korvpalli eurosarjades Mailis Pokk ja Merike Anerson, ent ei ühtegi meest,

- Kuulus sildtreener Magnus Pehrsson tüüris Malmö klubi Rootsi meistriks,

- Avo Keel valiti Läti võrkpallikoondise peatreeneriks,

- Pidu läbi – Eesti korvpallklubid said eurosarjadega kiirelt õhtule,

- Kas sportlasi tuleks kiibistad nagu koeri, et dopinguvastane võitlus vilja kannaks?

- Kuidas võtta kokku Eesti jalgpallikoondise MM-valiksari?