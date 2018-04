Millist rattalist kevade tulekuga valida?

Ilusad ilmad on tulekul ning lisaks autole on mitmeid keskkonnasäästlikke ja tervislikke viise, kuidas liigelda – olgu selleks siis jalgratas, rula, rulluisud, tõukeratas või mõni muu vahend. Anname ülevaate, kust leida mõnus sõiduvahend kogu perele.

Jalgratast aitab valida kauplus Velo&Moto

Velo&Moto tähistab mais oma kümnendat sünnipäeva ja on spetsialiseerunud jalgrataste ja nende lisatarvikute müügile ning rattahooldusele. Kaupluse südameasjaks on, et igaüks saaks omale just selle jalgratta, mis tema vajadusi kõige paremini teenib. Selleks on e-poes ostjat nõuastav jalgratta ostuabi – ankeet, mille täitmisel leiab endale just selle õige.

Velo&Moto pakub e-poes sama head ja kiiret teenindust nagu oma kaupluses Viljandis. Mõlemast leiab väga suure valiku kvaliteetseid jalgrattaid, Austria KTM-i, Itaalia Ferrini ja Shosckblaze ning maailma suurima rattatootja Gianti erinevaid mudeleid. Lisaks elektrijalgrattaid, mille järele nõudlus Eestis üha kasvab. Kauplusega saad ühendust telefonil 646 6466 või aadressil epood@velomoto.ee.

Tutvu tootevalikuga kodulehel www.velomoto.ee!





Surfhouse hoolitseb rula eest

Rulatamine sai alguse 1940-ndatel Californiast, mil surfarid otsisid tegevust päevadeks, kui ilm surfamist ei soosinud. Sellest ajast on rulatamisest kujunenud üks populaarsemaid ekstreemspordialasid maailmas ning ratastega lauast endast mugav ja lõbus kergliiklusvahend jalgratta ja rulluiskude kõrval. Rulasid on küll mitmeid erinevaid tüüpe, kuid laias laastus võib neid liigitada cruiser-longboard-tüüpi ning trikiruladeks.

Cruiser'id ja longboard'id on peamiselt mõeldud tänavatel liiklemiseks, trikirulad aga trikitamiseks tänavatel, rulaparkides või kus iganes rulataja kujutlusvõime trikitegemist võimalikuks peab.

Rula kergliiklusvahendiks valides tuleks lähtuda soovitud eesmärgist. Lühemate distantside läbimiseks on sobilik cruiser-tüüpi rula, olles kompaktne ning kerge ja mugav kaasas kanda. Pikemate distantside läbimiseks ja suurema hoo saavutamiseks on sobilik longboard, mis on oluliselt stabiilsem ning millega liiklemisel ei pea nii palju tööd tegema.

Surfhouse'is on suurim valik rulasid kogu Baltikumis! Brände, mida pakutakse, on mitmeid, nende hulgas longboard'i maailmas vaieldamatu tipptegija Sector9, väga funky'de disainidega 70–80-ndatest insipeeritud cruiser'eid valmistav Dusters California ning 1970-ndatel loodud legendaarsed rularataste tootjad Kryptonics ja OJ Wheels.

Kui rulade hingeelu huvi pakub, tasub astuda läbi kauplusest, kus rulaharrastajatest müüjad võivad rääkida asjast peensusteni ja aitavad suurima heameelega leida sulle sobiliku sõiduriista!

Vaata valikut kodulehel www.surfhouse.ee!





SEBA Rulluisupoest leiab igaüks omale sobivad rulluisud

SEBA Rulluisupood on rulluisutajatele suunatud spordipood, kust leiab rulluiske kõikidele sõidustiilidele, alates muudetava suurusega lastemudelidest kuni slaalomi, agressiivse ja maratonisõiduni välja. SEBA rulluisud sobivad kõikidele, ka algajatele, tugev saabas aitab hoida jalga õiges asendis ning hõlbustab õige sõidutehnika omandamist. Kõiki mudeleid on võimalik muuta vastavalt kliendi soovile – saapa, raami, rataste ja värvieelistuse järgi. Rulluisupoest leiab palju lisavarustust, nagu kaitsmed, kiivrid, kotid, sokid, rattad, laagrid ja palju muud.

Kui uute rulluiskude ostmisega läheb veel aega või soovid rulluisutamisega esmalt tutvust teha, siis saab rulluisupoest laenutada SEBA FRX-i ja Juniori rulluiske. Laenutuse tingimused ja hinnad leiad laenutuse lehelt.

SEBA Rulluisupood korraldab kolmapäeviti Admiraliteedi basseini ääres rulluisuslaalomi õhtuid, kus kohtuvad nii professionaalid, edasijõudnud kui ka algajad. Pane tähele! Hea koht, kus õppida erinevaid trikke või rulluisutamise põhitõdesid. Üritus on tasuta ja oodatud on kõik.

Uuri lisa www.rulluisud.ee ja ole kursis SEBA Rulluisupoe tegemistega Facebookis.





Ka tõukeratta saab Surfhouse'ist

Tõukeratas on mugav igapäevane liiklemisvahend. Sõitmisega saab hakkama igaüks! Surfhouse pakub nii trikirattaid kui ka linnasõiduks mõeldud cruiser-tüüpi tõukerattaid. Sarnaselt ruladega seisneb ka triki- ja cruiser-tõukerataste erinevus peamiselt kujus ning suuruses. Cruiser on suurem ja raskem, samas stabiilsem ning võimaldab veereda suurema hooga.

Trikitõukeratta valikul tuleb lähtuda peamiselt sõitja pikkusest, kaalust ja oskustest. Algajatele ja lühematele sõitjatele on mõeldud väiksemate mõõtudega ning pisut robustsema konstruktsiooniga tõukerattad, edasijõudnumatele juba kergemad, kvaliteetsemad ja paraku ka kallimad isendid. Surfhouse'i trikitõukerataste valikust leiab mitmeid erinevaid brände, mille hulgas ka maailmatasemel tiimidega Grit Scooters, Lucky Pro Scooters ning Phoenix Scooters, millega sõidab ka Eestist pärit Euroopa meister Roomet Säälik!

Sarnaselt rulaga saab tõukerattaid osta valmiskujul või koostada neid eraldi juppidest. Tõukeratas on nagu lego, kui mõni osa hakkab kuluma või on lihtsalt soov sõiduriista ägedamaks teha, siis võta ja asenda. Kaupluses Surfhouse on selleks kõik olemas.

Vaata lisa www.surfhouse.ee.