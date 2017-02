Kolmapäeval toimus Pirital Terviseradade kuu raames Tõnu ja Toomas Tõniste avatud üldtreening. Kavas oli rahulik jooks ja jõuharjutused vabas õhus. Soovijad said proovida ka neid harjutusi, mis omal ajal andsid Tõnistetele nende treeneri hinnangul maailma parima füüsilise vormi.

Tõnu ja Toomas Tõniste on kaksikvennad, kes on oma missiooniks võtnud inspireerida kaasmaalasi rohkem ja teadlikumalt liikuma. Nad on veetnud palju aega oma elust Pirita terviseradadel treenides.

Eile pakkusid vennad harrastajatele toreda ja sportliku õhtu ning avatud trenn meelitas kohale palju rahvast. Tõnu sõnul sai harjumus Pirital sportida alguse 9 aastaselt, kui nad purjetamistrenni läksid, sellest ajast alates sai pidevalt Pirita ringrada joostud ja metsa- all jõudu tehtud (lõuatõmme, käte kõverdused, kõhulihased), lisab Tõnu, kes elab ise viimased 14 aastat Pirital, seetõttu käib ta praegugi nädalas ca 4-5 korda metsa all koeraga jalutamas/suusatamas ja jooksmas (jõuharjutusi tegemas). Toomas teeb seda rohkem Viimsis. Nad liiguvad palju ka oma peredega, mõlemal on ka 3 last ning lapsi katsuvad nad mõlemad sportlikult aega veetma agiteerida.

Vennad Tõnisted on olnud eesti silmapaistvad purjesportlased ja klassis 470 saavutanud näiteks: 1986 juunioride MM-il 5. koha, 1988. aasta suveolümpiamängudel Sŏulis hõbeda, 1990 MM-il 4. koha, 1992. aasta suveolümpiamängudel Barcelonas pronksi, 1992 EM-il 1. koha, 1993 MM-il 5. koha, 1994 MM-il 4. koha, 1996. aasta suveolümpiamängudel Atlantas 10. koha ja palju Eestit esindanud paljudel teistel võistlustel.

Viimased 10a on nad aktiivselt purjetanud Melges 24 paadiklassis (tiimis 5 inimest) ja olnud Maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel amatööride arvestuses pidevalt medalitel (MM kuld 2006, 2016 ja EM kuld 2007, 2011, 2014).

Veebruaris tähistatava terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames viivad mitmed tuntud tipp- ja harrastussportlased ning treenerid terviseradadel läbi avatud treeninguid, kuhu on tasuta oodatud osalema kõik liikumishuvilised.

21. veebruaril kell 18 juhendab Mihhail Kõlvart liikumistreeningut Põhja-Tallinnas Stroomi rannas ja 22. veebruaril kell 18 Lasnamäe Pae pargis.

Kõigi terviseradade kuu raames toimuvate treeningute kavaga saab tutvuda Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee. Info uueneb jooksvalt, nii et neid lehti tasub külastada ikka ja jälle. Treeningule saab end registreerida Facebookis, aga võib ka lihtsalt kohale tulla.

Pirita valgustatud tereviseradadel saavad kõik spordihuvilised talvel suusatada, suvel kõndida, joosta ja rattaga sõita. Terviserajad on valgustatud õhtul kuni 23.00. Terviseradade kasutamine on tasuta. Pirita Spordikeskuses saab riietuda ja pesta iga päev 8.00-22.00:

http://www.piritaspordikeskus.ee/pirita-terviserada/

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.