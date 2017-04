VIDEO: Tõnu Unt: vanust pole olemas

Tõnu Unt demonstreerib videos kasulikke harjutusi ja seletab, millele neid sooritades tähelepanu pöörata. Ajahammas hakkab inimeste erinevalt peale, kuid liikuvale kivile sammal naljalt peale ei kasva. Kui hing on noor, siis aastanumber, mis on passi kirjutatud, ei loe.

Tõnu kinnitab, et regulaarne fitnessiga tegelemine ja jõusaalitreening eakatele tõstab oluliselt elukvaliteeti. TPI-s õppides tegeles ta klassikalise tõstmisega. Jõusaalides on ta treeninud üle 25 aasta. Vaatamata kõrgele eale on ta tänaseni fitnessi harrastaja ja jätkuvalt heas vormis. Nooremad mehed jõusaalis imestavad, kui „vanaisa“ korralike raskusi tõstab.

Tõnu julgustab kõiki eakamaid ka jõusaalidesse minema. Tema sõnul on võib olla kõige raskem vanematele inimestele jõusaali uksest sisseastumine ning iseenda võrdlus noorematega. Kui juba esimesed trennid tehtud, läheb kõik kergemaks. Liikumine on ainus teadaolev viis, et ajaratast tagasi pöörata. Lisaks kiirendab suurem lihasmass ainevahetust ning annab jõudu juurde, et igapäevaste toimetustega edukamalt hakkama saada.

Vanus on mentaalne konstruktsioon, mille abil me ise ennast piirame. Vahel arvame, et millegi jaoks on liiga vara, seejärel ootame „õiget aega“, mis kunagi ei tule. Ja mõned 25-sedki juba arvavad, et neil on millekski liiga hilja. Tegelikult on meil ainult käesolev hetk, seega on alati õige aeg. Vanus on inimeste peas kinni, see pole midagi objektiivset!

Fakte Tõnu Unt kohta:

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut ( nüüd TTÜ) - elektroonik.

On töötanud sidesüsteemis 42,5 aastat.

Video filmisime Sparta Spordiklubis , vaata lisaks: https://www.sparta.ee

Spartas on lai valik nii rühmatreeninguid kui ka suurepärased võimalused jõutreeninguteks. Sparta on väga sõbralik eakamate klientide suhtes: diivanile istuma jääda ei saa enam isegi kõige parema argumentatsiooni juures. Inimene on loov ja leidlik, uusi vabandusi leiab inimene endale kindlasti, miks mitte trenni teha. Kuid siiski tasub see esimene samm teha ja noorte sekka tulla, sest noored teevad ka eakamad nooremaks. Ning vanus ja elutarkus on pigem väärtused, mitte takistus.

Aprillis tähistatakse Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel Fitnessikuud, mille raames kutsutakse kõiki eakaid treeningutega alustama ja tegema tutvust fitnessi mitmekülgsete võimalustega.