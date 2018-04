VIDEO: Tauri-Viljar Vahesaar: kõik algab tasakaalust

Akrobaatikaga alustas ta juba 13 aastat tagasi ja viimased 4 aastat on töötanud treenerina Võimlemisklubis Akros. Lisaks treeneri ametile teenib ta leiba vabakutselise slackline esineja ja kaskadöörina üle kogu maailma. Seni suurim saavutus on Assassin´s Creed´i filmis peaosatäitja teisikuks olemine (2015) Tauri on kvalifitseeritud akrobaatika treener, omades Eesti Võimlemistreeneri 3.astet (2015). Ta on õpetanud Eestis akrobaatikat alates 2013 aastast ja slackline alates 2015 aastast.

Tauri-Viljar Vahesaare saavutusi 2017 Redbull Slackship I

2016 Redbull Slackship II

2015 GoProMountainGames I

2015 Redbull Slackship I

2015 World Slackline Masters I Jaan Roosega

2014 2nd GIBBON King Of Slackline

2014 2nd Red Bull Airlines Wildcard





Tauri on korraldanud või aidanud läbi viia mitmeid slackline ja akrobaatika treeninguid ja laagreid Eestis (Akros Võimlemisklubi laager), Itaalias ja Saksamaal. Ta on üks Itaalias toimuva San Vito Lo Capo Climbing & Highline Festivalil alustaja ning peakorraldaja. Tauri tegutseb enda kire järgi ja oma tegemiste ning lugudega üritab teisigi enese südant järgima panna ning teha asju täiel hingel.

Peeter Luik on Eesti Firmaspordi Liidu tegevjuht.



Peeter on värske veri Eesti Firmaspordi Liidu eesotsas, kes võttis üle rolli Marti Soosaarelt 2017 aasta lõpus ning annab edaspidiselt parima, et Eesti ettevõtetel oleks sportlik-sotsiaalne platvorm, mille najalt oleks neil võimalik lisaks ärimaastikule ristata piigid ka spordimaastikul. Peeter on suures osas EASL-i (Eesti Akadeemiline Spordiliit) Üliõpilaste Suve- ja Talvemängude kasvandik, kes soovib oma uues rollis tuua Firmaspordi üritustele (sh. Spartakiaadidele ja Kuldpallile) nooruslikku värskust ning entusiasmi.

Igapäevaselt on tegemist aktiivse spordiinimesega, kelle peamine eesmärk spordis on just selle nautimine ning puudu ei tule ka adrenaliini pisikust, mis paneb meest ette võtma üksjagu seikasid ning paneb nõrganärvilised kukalt kratsima. Mehe lootus on, et iga vähegi asjast huvitatu leiab endale spordist oma nišši ning käiks mööda oma rada, mis talle kõige meelelähedasem on. Spordialadest kõige südamelähedasemad on mäesuusatamine, taliujumine, jalgratas (downhill ja XCO), laskesuusatamine jms. Samas võib teda leida tegemas mitmeid-mitmeid teisi spordialasid, sest selline lähenemisviis on tema sõnul andnud talle laiapõhjalisema kogemuse inimeseks olemisest.

Töökohaspordi kuud korraldavad Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile, Eesti Firmaspordi Liit ja Kultuuriministeerium. Kuu raames toimuvad erinevad ettevõtmised, millest kõik on oodatud osa võtma ning muidugi ka iseseisvalt oma töökohas sportimis- ja liikumisüritusi korraldama. Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad oma sportlikud ettevõtmised kirja panna töökohaspordi kuu kalendrisse firmasport.ee/kalender18