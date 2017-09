VIDEO: Tarvi Pihlakas: proovige tundmatuid spordialasid

Tallinna Lennujaam on võitnud aastatel 2015 ja 2016 Eesti kõige sportlikuma ettevõtte tiitli. Ettevõte on eelmistel aastatel silma paistnud töötajasõbraliku spordipoliitikaga. Täna avatakse pidulikult Spordinädal, mis toimub kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Spordinädala eesmärk on pakkuda võimalikult paljudele Eesti inimestele liikumisega seotud positiivseid ja inspireerivaid kogemusi.

Tallinna Lennujaama töötajad võtavad aktiivselt osa Spordinädala erinevatest üritustest ja astuvad välja Spordinädala raames toimuval Sügisspartakiaadil. See on ettevõtetele suunatud spordiüritus, mis toimub tööpäevade õhtutel ja nädalavahetustel. Ürituse eesmärgiks on edendada kehalist aktiivsust töötajate seas ja tuua ettevõtted kokku. ” Töökohaspordikuu eesmärk on teadvustada liikuva eluviisi olulisust, selle positiivset mõju ning võimalusi üleüldise efektiivsuse tõstmiseks töökohas. Töökohaspordikuu tippsündmusi on Spordinädal ja Sügisspartakiaat. Lennundusjulgestuse juhi Tarvi Pihlaka sõnul on töötajad rahulolevamad ja efektiivsemad, kui nad saavad ka tööaja vältel sporti teha. Tarvi julgustab kõiki inimesi end proovile panema ning uusi alasid katsetama. Ootame huviga, kes valitakse käesoleval aastal Eesti kõige sportlikumaks ettevõtteks. Samas polegi välised tiitlid sihiks omaette, peamine on rahulolev ja toimiv meeskond.