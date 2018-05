VIDEO: Susie-Ann Viirg: tõuse püsti ja siruta!

FirmaFitnessi eesmärk on inimeste elukvaliteedi parandamine ja tervise edendamine töökohal. Nad korraldavad tulemusi andvaid koolitusi, lõbusaid treeninguid ning toovad vahvad sündmused tööle kätte. FirmaFitnessi treeningud vabastavad kõik pikalt arvuti taga istunud inimesed sundasendist, panevad vere ja energia kehas liikuma ning leevendavad seljavalusid.

” Arvutiga tööd tehes kaob ajataju ja ununeb teha pause, et end liigutada ja veri uuesti liikuma panna. Susie-Ann Viirg

Peeter Luik on Eesti Firmaspordi Liit, tegevjuht:

Peeter Luik on Eesti Firmaspordi Liidu uus tegevjuht, kes võttis selle ameti üle Marti Soosaarelt 2017. aasta lõpus. Uus juht annab ka edaspidi parima, et Eesti ettevõtetel oleks sportlik-sotsiaalne platvorm. Peeter on suures osas EASL-i (Eesti Akadeemiline Spordiliit) Üliõpilaste Suve- ja Talimängude kasvandik, kes soovib oma uues rollis tuua Firmaspordi üritustele (sh. spartakiaadidele ja Kuldpallile) nooruslikku värskust ning entusiasmi.Igapäevaselt on tegemist aktiivse spordiinimesega, kelle peamine eesmärk spordis on just selle nautimine. Samas ei tule puudu ka adrenaliinipisikust. See on mehe ellu toonud üksjagu ekstreemseid väljakutseid, mis on pannud nõrganärvilised kukalt kratsima.Peeter Luige lootus on, et iga vähegi asjast huvitatu leiaks endale spordis oma niši, mis on talle kõige meelepärasem. Spordialadest on uuele tegevjuhile kõige südamelähedasemad mäesuusatamine, taliujumine, jalgratas (downhill ja XCO), laskesuusatamine jms. Samas võib teda näha tegemas mitmeid teisi spordialasid, sest selline lähenemisviis on tema sõnul andnud talle laiapõhjalisema kogemuse inimeseks olemisest.

Aprillis tähistati Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, mida korraldavad Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile, Eesti Firmaspordi Liit ja Kultuuriministeerium. Algatusega kutsuti inimesi üles töökohal või looduses koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.