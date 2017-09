VIDEO: Spordinädala patroon Ott Kiivikas: Eneseusust algavad suured teod

Täna on üleeuroopalise Spordinädala viimane päev, mil toimub veel väga palju erinevaid üritusi, ettvõtmisi ja võistlusi. Spordinädal on kasvanud Eesti suurimaks liikumist ja tervislikku eluviisi propageerivaks ettevõtmiseks, milles osaleb sadu koole, spordiklubisid ja tööandjaid. Spordinädala patroon kulturist Ott Kiivikas viis läbi ühisvõimlemise ja pidas loengu eneseusust nii Haabneeme kui Tamsalu Gümnaasiumis.

Ott Kiivikas:

"Liikumine on ühiskonnas fookuses, huvi toitumise kui tervisliku eluviisi vastu on tõusutrendis! Pidasin koolides loenguid eneseusust. Kui me ise endasse ei usu, siis pole võimalik suuri asju korda saata! See puudutab elamist üldse: eneseusust saab kõik alguse. Kui sa ise tunned, et sa oled võimeline midagi korda saatma, sellest hakkavad asjad liikuma. Sport tõstab eneseusku realiseerumise kaudu, tulemused ei tule kohe, aga iga õnnestumisega hakkab lumepall veerema – spordis on nn. edu/ muutus kõige mõõdetavam. Õnnestumine toidab eneseusku ja paneb inimese veelgi kõrgemaid eesmärke püstitama. Isegi, kui hakkad realiseerima enda potentsiaali alles rohujuure tasandil, on see siiski suur samm enesearengu teel."