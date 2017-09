VIDEO: Spordinädala patroon Jüri Tamm: inimesed, kes Spordinädala jooksul spordivad – spordivad elu lõpuni

23.-30. septembril tähistatav üleeuroopaline Spordinädal on kasvanud Eesti suurimaks liikumist ja tervislikku eluviisi propageerivaks ettevõtmiseks, milles osaleb sadu koole, spordiklubisid ja tööandjaid. Spordinädala patroon Jüri Tamm külastas sel nädalal koole üle Eesti ja osales erinevatel üritustel. Tamm avas Linnahalli katusel toimunud trepitrenni, ta käis ka eriolümpia saalihokiüritusel ja Emmaste põhikooli kergejõustikupäeval.

Kahekordne olümpiapronks, EOK asepresident ja Euroopa Olümpiakomitee Euroopa Liidu komisjoni esimees Jüri Tamm:







"Tavaobjektide ärakasutamine sportimiseks on väga hea. Sporti harrastades saab ka need majad paremini korda, seega see trepijooksu algatus Linnahallis Spordinädala raames haaras mind väga. See hoone rajati 1980. aasta suveolümpiamängudeks, selles hoones on vastu võetud ka 1988 aastal suveolümpia medalivõitjad, see kõik tekitab paljudes posiitiivseid meenutusi. Sportimine tekitab juurde sõpru ja positiivseid mälestusi!"

















Tamm: "Liikumine on ka see, kui lähed koeraga jalutama või paadiga sõitma, inimesed käivad üha rohkem jalutamas, kasutavad kergliiklusteid. Selleks, et suurepärassese vormi jõuda, piisab treppidest. Sellegipoolest me tahaks, et rohkem inimesi astuksid spordiklubi liikmeks ja saaksid proovida spordialasid ja omandaksid uusi teadmisi.







Kui ma Tartus avatseremoonial rääkisin ühe ametnikuga, siis ta küsis, palju läks Eestile maksma hea ilm, mis meid saadab. Andsime vanajumalale lubaduse, et kõik need inimesed, kes Spordinädala jooksul spordivad – spordivad elu lõpuni!"

Trepitrenn Linnahalli Katusel Foto: Karli Saul

