Raul Olle ja Evelin Taltsi jagasid terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames Järve terviserajal oma kogemusi, innustades inimesi rohkem liikuma. Mõlemad kinnitavad, et iga ilmaga on, hoolimata lume vähesusest, õues mõnus trenni teha. Nad näitasid ka mõned kasulikud harjutused harrastajatele.

Raul Olle on võitis 2000. aasta Vasaloppeti suusamaratoni, olles selle maratoni ajaloos kümnes mitterootslasest võitja. Ta on ka kolmekordne Tartu Maratoni võitja. Käesoleval ajal on ta Järve terviseraja eestvedaja ja Sparta SK kestvusalade juht. Täna on ta lihtsalt harrastussportlane, kes osaleb erinevatel rahvaspordiüritustel, kus teeb kaasa suusa-, jooksu- ja enamasti rattavõistlustel.

Olümpiasportlane, Evelin Taltsi, esindas Eestit 2012. aastal Londoni olümpial maratonijooksus. Evelin Taltsi isiklik rekord sel distantsil oli samal aastal Rotterdamis 2:39.15. Ta on võitnud Eesti meistrivõistlustel palju medaleid erinevatelt distantsidelt kuni maratonini välja, sealhulgas murdmaajooksus.

Järve terviserada paikneb Tallinnas Järvevana tee ja Viljandi mnt. vahel ning piirneb ühest küljest ka Pärnu mnt-ga. See asub ilusas männimetsas ja on tervisesportlasele igati sobiva - reljeefiga, kus saab suvel nii joosta, kui ka rattaga sõita ning talvel suusatada. Samuti on terviseraja ääres mitmekülgne jõulinnak erinevate üldkehaliste harjutuste tegemiseks. Järve terviserada on hästi aktiivses kasutuses just Sparta Spordiseltsi erinevate vastupidavusalade rühmade treeningute läbi viimisel. Viimasel ajal ongi tervisesportlaste hulgas tulnud terviseraja kohta kasutusele väljend: ,,Sparta mets“. Järvel radadel toimuvad aastaringselt ka paljud erinevad tervisespordiüritused, millest võiks kindlasti esile tuua spordiklubi Stamina poolt korraldatavad tervisekõnni ja jooksuüritused ning talvised suusateisipäevakud. Nagu paljud teisedki Eesti terviserajad on ka Järvel õhtuti valgustatud, mis ei sea olulisi ajalisi piire sportimiseks just sügisel ja talvel.

http://terviserajad.ee/tervisekeskus/jarve-terviserada/

Terviseradade kuu raames on toimunud rida põnevaid tasuta treeninguid. Treeningute kavaga saab tutvuda Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee. Info uueneb jooksvalt, nii et neid lehti tasub külastada ikka ja jälle. Treeningule võib lihtsalt kohale tulla.

Täna 22. veebruaril kell 18 juhendab Mihhail Kõlvart liikumistreeningut 18 Lasnamäe Pae pargis.

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.