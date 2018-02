VIDEO: Raimo Välk: mul on isegi suvel raskusi vette saamisega, kuid talisuplus andis uskumatult vägeva enesetunde

Käisime Terviseradade kuu puhul külas talisuplejal Kaido Taberlandil, kes on tegev Tilgu Hüljeste ridades. Oma sünnipäeva puhul kutsus ta merre talisuplust proovima esimest korda elus Harku valla suusaradade meistri Raimo Välgu. Talvisesse merre läks esimest korda nii suurte miinuskraadidega ka Delfi reporter Regina.

Kaido Taberland käib oma seltskonnaga 4 korda nädalas talisuplemas. Parklas astutakse autost välja, riietutakse lahti ja jalutatakse vette. Pärast juuakse teed ja aetakse juttu. Pimedamal ajal annavad valgust autotuled.

” Kogesime peale talisuplust kõrgendatud meeleolu, organismi tuli dopamiini, endorfiini ja serotoniini voog.

Kaido Taberland on Tabasalu Looduspargi radade hooldaja, Rannamõisa külavanem, Päästeliidu juhatuse esimees, Rannamõisa Laevaseltsi merekultuuri ja puulaevanduse huviline, kapten Ahto Valter pärandi üks paljudest hoidjatest ja aktiivne looduses liikuja. Lisaks on ta ka talisupleja Tilgu Hüljeste ridades, merepäästja Tilgu ja Naissaare päästjate ridades ning purjeka Tuule üks kahest kaptenist.

Raimo Välk on Harku valla suusaradade meister, kes teeb tublit tööd, et Harku valla elanikud saaksid nautida kvaliteetseid suusaradu. Enne tegi radu ka Kaido ise, kuid käesoleval ajal vastutab radade eest peamiselt Raimo.

” Tunnen, nagu oleks täielik restart tehtud ja lihtsalt nii hea on olla, et polegi sõnu! Raimo Välk

Kaido rõhutas, et talisuplemine on hea, sest see tugevdab inimeste tervist ja tõstab immuunsüsteemi. Lisaks on see vahva seltskondlik ettevõtmine. Kaido lisas, et nii saab meele klaariks ning see maandab ka hästi stressi.

Nii Raimo, kui Regina kogesid peale talisuplusi kõrgendatud meeleolu, organismi tuli dopamiini, endorfiini ja serotoniini voog. Raimo lisas, et tunneb, nagu oleks täielik restart tehtud ja lihtsalt nii hea on olla, et polegi sõnu! Reginagi kõrgendatud meeleolu kestis veel paar päeva. Raimo lubas, et jätkab kindlasti talisuplemisega ning loodab, et see mõjub positiivselt tema elu kõikidele aspektidele.

” Külmravi tugevdab immuunsust ning keha ei lase siis ligi külmetushaigusi. Kaido Taberland

Kaido sõnul olid eksperimendis osalenud Raimo ja Regina väga tublid uued „hülged“ ning ta julgustab neid mõlemat registreerima ennast märtsis toimuvatele MM-võistlustele talisupluses, sest tähtis on võit iseenda üle ja tema sõnul polegi harrastajatel mõtet tippudega mõõtu võtta, vaid teha endale üks lõbus päev, mil taas ennast ületada ja üllatada!

Kaido Taberland kinnitab, et talisuplemist tuleks alustada väikeste koormustega, kuid olla süstemaatiline. Jääauku hüppamise asemel peaks esmalt paar nädalat külma dušiga harjutama ja alustades on parem kiire šoki asemel külma aeglaselt lisada. Külma vette minnes tasub tema sõnul riskide minimeerimiseks sõber kaasa võtta.

Kaido lisab, et vette minnes peab peas olema soe müts ja tuleb jälgida hingamist. Rahulik ja sügav hingamine aitab kehal kergemini ekstreemsete oludega toime tulla. Alguses ei ole vees liiga kaua mõistlik viibida. Alustage väikse koormusega – olge vees mitte üle minuti. Edaspidi võite vees olemise aega kasvatada. Üsna tavaline on, et talisuplejad viibivad vees 2-5 minutit. Külmas vees väheneb inimese liikumisvõime märgatavalt juba 5. minutil pärast vette sattumist. Seetõttu võib vees ekstreemselt kaua viibida vaid teiste talisuplejate juuresoleku korral.

Hoolitsema peab ka selle eest, et veest rahulikult välja tulla. Liialt rapsida ei ole vaja, nii väldite enda vigastamise ohtu (libe, kivid mere-või järvepõhjas vms.) ja saate nautida seda tunnet, mida külmas vees olemine kehale pakub. Siiski tuleb veest välja tulles koheselt end kuivata ja soojalt riietuda. Veest väljumine jahtumise protsessi ei peata, võib isegi kiirendada, eriti, kui on tuuline ilm. Soe jook on peale suplust peaaegu kohustuslik. Siis saabub tõeline nauding: keha suriseb mõnusalt ja soe jook lisab mõnutunnet veelgi.

” Külmas vees toimub kiire rakkude uuenemine, mis hoiab naha nooremana. Kaido Taberland

Kaido sõnul terve inimene tavaliselt talisuplust kartma ei peaks. Talisuplejaid on haiglasse sattunud vähe (sinna on satutud peamiselt seetõttu, kuna on liigselt kiirustatud ja libedaga kukutud), sest enamik harrastajaid pöörab tervisele keskmisest rohkem tähelepanu ja see hoiab nad haiglast eemal.

Taberlandi sõnul ei kujuta saunast jääauku minemine endast samuti ohtu. Ettevaatlik tasub olla neil, kel on südameprobleeme, sest temperatuuride suure erinevuse tõttu tunneb keha kerget šokki. Seda aitab leevendada rahulik ja sügav hingamine ja enda keha hoolikas tunnetamine. Kaine inimene reguleerib päris hästi sauna ja külma protseduuri vahel toimuvat ning jahtumise ebamugav tunne saabub ohu olukorrast oluliselt varem. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et paljajalu võib külmal pinnal kergesti kukkuda või külmast tundetut jalataldu tugevalt kriimustada, mistõttu oleks saunast külma vette minnes alati kasulik sõber kaasa võtta.

Külmaga koondub veri n-ö siseringi ja intensiivistab siseorganite tööd, mis omakorda tähendab mürkide head väljutamist. Et vereringe kiireneb, kiireneb ka ainevahetus. Külm vesi parandab vereringet kätes ja varvastes. Kel vereringega probleeme, võib võtta vaheldumisi külma ja sooja vanni või käia saunatamise vahepeal jääaugus. Toimub kiire rakkude uuenemine, mis hoiab naha nooremana. Paraneb organismi termoregulatsioon, mistõttu inimene ei tunne enam pidevat külma. Külmravi on kasutatud iidsetest aegadest liigesehädade korral. See kaotab põletiku, alandab turseid. Külmravi tugevdab immuunsust ning keha ei lase siis ligi külmetushaigusi. Külmravi kasutavad sportlased lihastoonuse taastamiseks. Külmas vees viibimine on ka treeningu eest, keha kulutab palju energiat ja hapnikutarbimine suureneb umbes 400 korda.

Ees on ka talisupluse MM, kus väljas loomulikult ka Tilgu talisuplejad. Osaletakse kolme-nelja meeskonnaga teateujumises, hulgaliselt individuaalaladel ja ka sõuujumises. Kaido lisab, et tema osaleb teateujumises ja võib-olla ka sõuujumises, kui sammud selgeks saab.

Infot erinevate sündmuste kohta leiab jooksvalt kodulehel www.terviserajad.ee

Talisupluse kohta saab infot www.taliujumine.ee või taliujumisklubide Facebooki-lehtedelt.

Tilgu Hülged tegemiste kohta saab lisaks lugeda- http://www.muraste.ee/?page_id=941

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.