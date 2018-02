VIDEO: Matti Killing: liikuge iga päev 1 tund värskes õhus

Veebruaris toimuva terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames käisime Jõulumäel. Intervjuu andis Matti Killing- Eesti sõudekoondise treener kes saab sel aastal Valgetähe III klassi ordeni. Killing oli Jõulumäel sõudekoondisega laagris, kus sportlased tegelesid suusatamise ja jõutrenniga ning käisid ka alpitoas.

Matti Killing lisab, et kuigi sõudekoondise sportlased treenivad olümpia jaoks, on ka tavaharrastajatel neist mõtet mõõtu võtta ja vähemalt sihiks seada 1 tund iga päev end aktiivselt värskes õhus liigutada! „Eesti võrratud terviserajad on suurepärased ja ootavad tasuta kõiki liikujaid“, lisab Killing.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on regulaarne liikumine suurepärane kingitus nii iseendale kui ka oma lähedastele. „Liikumine tugevdab tervist, teeb tuju paremaks ning annab energiat juurde. See on hea kink kõigile - iseendale, oma perele ja Eestile,“ ütles Lusmägi.

Info erinevate sündmuste kohta leiab jooksvalt kodulehel www.terviserajad.ee

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.