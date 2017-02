Valdo Jahilo jagas terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames Nõmme terviserajal oma kogemusi kuidas läbi liikumise loodust avastada ja miks võiks treppidel rohkem liikuda.

Valdo Jahilo on trepijooksude korraldaja, igapäevane sportija ja maratoonar. Üle 10 aasta on ta tegelenud triatloniga ning liikunud distantse aasta aastalt pikemaks venitades sammukese edasi eneseavastamise - ja arengu teel. Valdo lähtub põhimõttest: naudi protsessi, mitte lõpptulemust. Seepärast on ta tasa ja targu talitajana olnud viimasel viiel aastal ka erinevatel maratonidel tempomeistri rollis, kus tema dikteeritud tempo järgi on võimalus osalejatel kindlat lõpuaega jahtida. Viimastel aastatel on ühe rohkem Valdot köitnud erinevad takistustega maastikujooksu võistlused, kus tuleb lisaks looduslikele takistustele oma teel läbida ka tehislikke: ületades tõkkeid, ronides üles seinadest või redelitest ja roomanud mudas. “Miski ei mõju kehale paremini kui looduslik mudavann,” lisab ta naeratusega selgituseks.

Videos avab ta, mis mõnu on pikki distantse läbida ja mida annab liikumine vaimule ning jagab ka nippe kuidas liikumisega loodust avastada. Valdo jagab nippe, kuidas ta on oma pikemaid treeninguid huvitavamaks muutnud/mõelnud on, sooritades mõtteis nn. loodusemängu: loetlenud, mitut metsvinti ta oma teekonnal kuuleb, mitmest kraavist üle kulgeb, mitu kollast liblikat ette jääb. Valdo sõnul on siis on pikemaid otsi ka endal huvitavam kulgeda ja on, mida ümbritsevast tähele panna. Staadionil või jooksulindil tuleb tuima panna, kuid looduses (eriti terviseradadel) tuleb lasta loodusel enda juurde jõuda ja silmad lahti hoida. Oma igapäevast leiba teenib ta Kesskonnaagentuuri kommunikatsioonijuhina. Suure loodussõbrana on loomulik, et vahel annab ta järele uudishimule ning põikab sisse joostud radadelt aeg-ajalt ka kõrvale. See avastamisrõõm ja looduses liikumine aitavad tema sõnul vaimu värskema hoida ja aitavad lõhkuda treeningrutiini. Nagu ütlevad saarlased - igat liikumist mönuga võtta. Nii, et lõpetades tunneksid, et oled millegi võrra rikkamaks saanud.

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.