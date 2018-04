VIDEO: Kristjan Kimmel: tulge tööle "kondimootori" jõul

Kondimootoriga tööle on kampaania, millega julgustatakse inimesi senisest rohkem liikuma oma “kondimootori” jõul ning vähem kasutama muid abivahendeid nagu auto või buss. Hea viis oma liikumisaktiivsust suurendada on kasutada aega, mis kulub hommikul tööle minekuks ja õhtul töölt tulekuks.

Kondimootoriga tööle toimub juba viiendat korda. Tegemist on aktsiooniga, mis kutsub kõiki inimesi üles rohkem igapäevaselt liikuma. Osaleda võib igaüks, kuid kui on soovi ka auhindu võita, tuleks kokku panna 4-liikmeline võistkond ja märkida oma igapäevased liikumised Fit100 äppi või SportID keskkonna päevikusse. Võistlusel osalemine on tasuta, raha ei kulu ka kütuse ega bussipileti peale!

Võistlus

Kampaania toimub töökohaspordi kuu raames vahemikus 2. - 30. aprill 2018. Võistlusel saavad osaleda kuni neljaliikmelised võistkonnad. Osalemiseks on vaja kas SportID või Fit100 kasutaja olemasolu kõikidel tiimiliikmetel.

Liikumisviisid, mis arvesse lähevad, on:

• käimine/kepikõnd

• jooksmine

• rattasõit/maastkurattasõit

• rulluisutamine/rullsuusatamine