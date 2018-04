VIDEO: Kristi Rembel-Tõnisson: peagi on normaalsus kontorites vaimse töö tegemise ajal vaikselt treenida

26.-27. aprillil toimus Toilas töökohaspordi seminar, mille fookuseks olid ergonoomika ja rühiprobleemide ennetamine ja leevendamine. Seminaril käsitleti järgmisi teemasid: rühi– ja kontoritreeningud, kontorijooga ja liikumisaktiivsus. Esitleti ka erinevate uuringute tulemusi ning toimusid põnevad treeningud ja töötoad.

Füsioterapeut Kristi Rembel-Tõnisson viis läbi ergonoomikatöötoa, kus ta tutvustas palju põnevaid innovaatilisi seadmeid ja avas oma visiooni: mis suunas võiksid töökohad muutuda, et need oleksid inimese kehale sõbralikumad. „Terviseprobleeme ennetada on oluliselt odavam kui raviga tegeleda,“ kinnitas Rembel-Tõnisson.

See, et inimesed istuvad laudade taga ja hoiavad palju sundasendeid, ei ole tegelikult normaalsus, paljudes riikides on juba uus „normaalsus“: inimesed kasutavad töötamiseks elektrilisi laudu, töötavad osa päevast püstises asendis, samal ajal jalgadega sõtkudes ja tasakaalu hoides. „Inimesed on muutunud teadlikumaks ja nad oskavad palju enam märgata kontoritöö riske ja ohtusid. Enneteada on tegelikult väga lihtne, kui endale põhitõed selgeks teha. Hea on tõdeda, et üha enam pööravad rõhku ergonoomikale ja inimkeha sõbralike töökeskkondade loomisele ka ettevõtete juhid,“ lisas Rembel-Tõnisson.