VIDEO: Kes pälvib Eesti kõige sportlikuma ettevõtte tiitli?

Homme lõppeb Spordinädal ja selguvad ka Sügisspartakiaadi võitjad. Sügisspartakiaadil’17 Keila ujulas, näitas klassi Eesti Energia Spordiklubi. Nimelt viisid nad endaga kaasa võidud kõikides klassides, välja arvatud M40, kus tõestas oma üleolekut Swedbank.

Võistlus kulges muhedalt, häälekalt elati kaasa nii omadele kui konkurentidele, stiilidest sai näha nii krooli kui konna. „Ärge basseini põhjas kõndige, meil on ujumine!“ vürtsitas võistluse korraldaja Marti Soosaar talle omase huumoriga mõõduvõttu.

” Sügisspartakiaad on ettevõtetele suunatud spordiüritus, kus tööpäevade õhtutel ja nädalavahetuse päevadel kogunevad kokku Eesti aktiivseimate ettevõtete töötajad, et üksteisega erinevates alades mõõtu võtta. Ürituse eesmärgiks on edendada kehalist aktiivsust töötajate seas ja tuua ettevõtted kokku, et nad teineteist rohkem liikuma ja liigutama inspireeriksid.



N40-klassis 50 m distantsil ajaga 33,18 võitnud Chris Helin Loik Eesti Energia Spordiklubist tunnistas, et tulemuse nimel sai rajal kõvasti pingutatud. „Kerget ei olnud siin mitte midagi,” ütles Loik ja lisas, et kunagi sai ujumisega päris tõsiselt tegeletud. „Mul on hea meel, et Eesti Energias on ujumise osas korralik järelkasv. Tore, et Firmasport selliseid üritusi korraldab ning ujumise fännina on rõõm näha, et inimesed võistelda tahavad. Oma ujumiskoondist Eesti Energial veel pole, kuid ehk peaks sellest meie spordijuhiga rääkima,” arvas ta.