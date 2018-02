VIDEO: Kaido Taberland: nautige täie rinnaga liikumist terviseradadel!

Käsime terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames külas ka rajameistritel Looduspargis, vestlesime Rannamõisa pangal rajameistri tööst ja sellest, kuidas suusaradu tehakse. Võte toimus Kaido Taberlandi sünnipäeval, kes on sealsete radade arendamisse väga palju panustanud.

Kaido Taberland on Tabasalu Looduspargi radade hooldaja, Rannamõisa külavanem, Päästeliidu juhatuse esimees, Rannamõisa Laevaseltsi merekultuuri ning, puulaevanduse ajaloo huviline, kapten Ahto Valteri pärandi üks paljudest hoidjatest ja aktiivne looduses liikuja. Lisaks on ta ka talisupleja Tilgu Hüljeste ridades, merepäästja Tilgu ja Naissaare päästjate ridades ning purjeka Tuule üks kahest kaptenist.

Raimo Välk on Harku valla suusaradade meister, kes teeb tubli tööd, et Harku valla elanikud saaksid nautida kvaliteetseid suusaradu.

24. veebruaril olid väga paljud eestlased erinevatel terviseradadel, et ühiskoos tiir maakerale peale teha. Kuid liikumine peab jätkuma iga päev, igal nädalal ja igal aastal. Loodame, et terviseradadel liikumine saab kõikidele harjumuseks ja eluviisiks! Iga samm on investeering endasse ja iga kilomeeter oluline selleks, et pikendada tervelt elatud aastaid!

Kaido kinnitab, et radade tegemine sai alguse 2012. aastal, kui oli üle pika aja meeletu lumega talv. „Kuna teadsin, et rajamasin on Harku vallal olemas, siis palusin selle enda kätte ja hakkasin vabast ajast radu tõmbama. Tegin seda Tabasalu Looduspargis, Tabasalu Ühisgümnaasiumi juures ja Rannamõisa Lasteaia juures, rada on sees kuni Muraste Konsumi poeni. Radu sai tehtud edasi ja tagasi kokku 24 kilomeetrit. Esimesel talvel olin lisaks põhitööle rajamasinaga radadel kokku 160 tundi. Õnneks oli üks-kaks sõpra kes aitasid mõnikord radade tegemist korraldada. Nii toimus see kolm aastat järjest. Jagasime teisel ja kolmandal aastal radade tegemise tööd tänase rajameistri Raimo Välguga", lisab Taberland.

2016. aastast kuni tänaseni on radade tegemine korraldatud Harku valla haldusettevõtte Strantum abiga. Raimo Välk osutab Harku vallas Strantumile suusaradade tegemise teenust. Mina muretsen vaid selle eest, et vald oleks aegsasti valmis radade tegemist tellima ja tööde eest ka maksma. Eriti suure hoolega jälgin, et Tabasalu Looduspargis oleksid rajad alati sees, sest käin tihti just oma kodumetsas suusatamas,“ lisas Taberland.

Info erinevate sündmuste kohta leiab jooksvalt kodulehel www.terviserajad.ee

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.

