VIDEO: Gerd Kanter: nautige liikumise võlu

23.-30. septembril tähistatav üleeuroopaline Spordinädal on kasvanud Eesti suurimaks liikumist ja tervislikku eluviisi propageerivaks ettevõtmiseks, milles osaleb sadu koole, spordiklubisid ja tööandjaid.



Spordinädala patroon Gerd Kanter külastas eile Kuristiku Gümnaasiumi, et õpilasi rohkem liikuma innustada ja saatis nad jalgrattamatkale. Täna avab Kanter Järvamaa koolinoorte sügiskrossi võistlused.

Kettaheite olümpiavõitja ja EOK sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanteri sõnul tunneb ta kohtumistest noortega suurt rõõmu, sest saab innustada noori leidma oma teed ning ammutada ka ise noorest inspiratsiooni. “Ei ole vahet, kas inimene soovib end teostada spordis või mõnel muul alal, igal juhul nõuab see pühendumist, distsipliini ja pingutust. Oluline on, et mistahes eluvaliku juures jääks aega piisavalt liikuda või sportida,” ütles Kanter. “Spordinädal annab suurepärase võimaluse katsetada uusi alasid, nautida sportimist koos sõpradega ning kujundada liikumisest senisest tugevam ja regulaarsem harjumus.”