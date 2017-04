VIDEO: Fitnesskuu puhul alustas treeningutega viieliikmeline algajate grupp

Fitnesskuu raames pandi kokku viieliikmeline grupp, milles on esindatud erinevatest vanusegruppidest ja soost inimesed, kes kõigil on tekkinud spordiklubide külastamisest pikem paus. Projekti võib pidada eriti õnnestunuks siis, kui kõikide osalejate elusstiilid tervislikumaks muutuvad, kuid ka kogemus ja teadmiste kasv on suur võit.

Fitness ei ole käesoleva grupi jaoks spordiala (kulturism ja fitness), vaid see on tegevuste kogum, mis on seotud treeningutega spordi-/ fitnessklubis ja lisaks iseseisvalt õues. Eesmärgiks on elusstiili muutus.

Grupi saatsid pidulikult teele Tõnu Tõniste EOK ja Ott Kiivikas Fitnessi Liidu poolt. Pikaajalise kogemusega Artctic Spordi fitnessjuht Eve võtab grupi liikmete treenimise enda peale, õpetab neile teadliku treenimise ja toitumise nippe, jälgib progressi ja saadab vaheraporteid ka meediale.

” 6. aprillil kohtus Tallinnas Arctic spordiklubis esimest korda algajate pilootgrupp, kelle progressi saab kuu aja jooksul jälgida.

Järgmise sammuna on plaanis teha osalejatele koostöös EOK-ga Spordimeditsiini Sihtasutuses koormustestid. Testist, hetkesesisust, eelnevatest kogemustest ning eesmärkidest lähtuvalt pannakse paika järgnevad tegevused. Esmalt konsultatsioonid ja treeningplaanid mis hõlmavad esialgu vastupidavuse arendamist ja üldkehalisi harjutusi nii jõusaalis kui rühmatreeningutes, samuti iseseisvat treenimist õues. Kord nädalas teeme kokkuvõtteid ja ka ühistreeningu. Vastavalt arengutele toome treeningplaani uusi tegevusi.

Kogu aprilli vältel kestab Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel fitnessikuu, mille eesmärgiks on tuua fitness kõikidele inimestele lähemale, propageerida tervislikku eluviisi ja innustada eestimaalasi rohkem liikuma, teadlikult treenima ja enda eest hoolitsema.

Fitnessikuu raames korraldatakse üritusi ja jagatakse infot eesmärgiga anda huvilistele praktilisi teadmisi ja oskusi tervislikuks treeninguks. Alustanud grupi ellukutusmise missooniks on samuti propageerida tervislikku eluviisi ja aidata inimesi teadlikumalt treenida.

” Eve Reitalu on Arctic Sport Club rühma – ja personaaltreener ning fitnesisjuht. Ta on olnud treener juba pea 20 aastat.

Rühma juhi Eve Reitalu sõnul pole plaanis ei imedieedid, ega imetrennid! Sihiks on aidata inimestel oma elusstiili jätkusuustlikult ja tervislikult muuta! Ta kinnitas, et on väga õnnelik, et niivõrd inspireeriv, lõbus ja motiveeritud rühm kokku sai.

Eve kommentaarid peale esimest kohtumist:

Eve palun räägi, mis täpselt toimuma hakkab?

Hakkab toimuma teadlik ja suur töö inimestega! Plaanis on järgmised teemad:

• Sissejuhatus, treeningu põhitõed, lihastasakaal.

• Persooniti - hetkeseisu analüüs ja eesmärkidest lähtuvad esmased tegevused, treeningplaani ja treeningkava koostamine.

• Ühised semipersonaaltreeningud, rühmatreeningud

• Personaalsed toitumisnõustamised nädala üleskirjutatu põhjal

• Iganädalased kokkuvõtted (mis õnnestus, mis mitte ) elektrooniline treeningpäevik.

Mis on Su esimesed muljed inimestest?

Väga positiivsed ja rõõmsameelsed ning valmis tegema muutusi.

Mis on projekti suurem eesmärk ja missioon?

Aidata endast hoolival inimesel saavutada ja hoida parimat enesetunnet. Aruka algusega arendavate treeninguteni järjepidevuse võtmes.

Kuuldavasti on plaanis ka järelkaja septembris. Millised ootused Sul on?

Osalejad leiavad liikumises endale igapäevarutiini, mis on nauditav ja kasulik.

Kuidas valisite osalejad?

Valik tuli teha suurest osalussoovide hulgast. Valisime erinevas vanuses ja erinevas konditsioonis inimeste hulgast, kus lõppeesmärgiks oli elukvaliteedi parandamine ning hea tervis.

Projektis osalevate inimeste tutvustus:

Alice

38 ( 168/ 85) Soov saada tõuget ja teadmisi liikumisega alustamiseks. Vastupidavus, et olla poegadele eeskujuks ja nendega jaksu sammu pidada. Tervis, normaalne toitumine ja kaal ka korras. Viimane treeningregulaarsus rohkem kui 4 a tagasi.

Laidi

47 ( 164/ 60). Vaim on valmis, on aeg füüsis järele upitada. Istuv eluviis on teinud loiuks ja nõrgaks. Hea tervis ja lihastoonus. Viimane treeningregulaarsus rohkem kui 4 a tagasi.

Epp

36 ( 166 / 105) Mugavustsoonist välja; eesmärgiks hea tervis ja kaalu langus. Viimased kaks aasta pole treeninud.

Keiti 22 ( 174/ 77) Eluviisi korraldamine nii, et jääks aega iseenda jaoks = tervis, liikumine ja teadlikkus.

Kuido

45 ( 173 / 98) Üldine füüsiline vorm ja tervislik elustiil. Viimane treeningregulaarsus 4 aastat tagasi.

” Eve esimene kiri osalejatele:

Tere!

Hakkame pidama igapäevaselt treeningpäevikut, kuhu märgime-(tegevused nii klubis, kui iseseisvalt). Palun kaalu end- (igal hommikul peale tualetis käimist). Kirjuta palun üles ka oma toitumine- (kõik mis suhu läheb); tulevikus näiteks hinnang (kuni 5 palli süsteemis). Alustame ka enesetunde päeviku pidamist (kuni 5 palli süsteemis).

Seega tuleb palju kirjatööd, kuid see on õppimiseks ja analüüsiks väga oluline. Päevikut ja ülesmärkimisi peab igaüks omale sobivas vormis.

2. Järgmisel kothumisel on teemaks loeng – vestlusring on treeningutega alustamine, harjutuste mõju, õiged valikud ning toitumisküsimused kaalulangetamise korral.

3. Teen teile kõigile eraldi nõustamise (lähtuvalt üleskirjutatud toitumise põhjal), samuti paneme paika treeningud ning teeme jõusaali harjutuskava.

Reibast päeva ja päikest! Eve Reitalu

