VIDEO: Fitnessi sportlased ja spordialad

Videos tutvustab Eesti fitnessi võistlusspordi peakohtunik ja rahvusvahelise kategooria kulturismi ja fitnessi kohtunik Eleri Õisma spordialasid, mis on välja arenenud kulturismist ja mille puhul kasutatakse terminit fitness. Fitnessi sportalsed on ilusad treenitud inimesed, keda tavalistes riietes ei oskaks seostada fitnessi võistlustega. Videos näeb sportlasi nii vabaajariietes, võistlusriietes, kui trenniriietes.

Eleri annab videos ülevaate, mida hinnatakse fitnessi võistleja keha juures. Keha hinnatakse vabaseisus, eest-, küljelt- ja tagantvaates. Vabakava puhul hinnatakse ainult kava ja selle sooritust, mitte keha. Võistlustulemuses on keharaundil ja vabakavaraundil võrdne osakaal. Peakohtunik ja tutvustab erinevaid alasid ja räägib lahti, millised eeldused on erinevate alade harrastamiseks vajalikud.

Fitness on tervislik teadlik sportlik elustiil, mis on kättesaadav kõikidele, kel soov investeerida aega oma keha treenimisse ja ka teadlikult toituda. Paljud fitnessklubid pakuvad laia valikut erinevaid rühmatreeninguid. Kuid fitnessi puhul on võimalus minna teisele tasemele ja alustada sportlaseteed. Käesolev video on pühendatud Eesti Eesti fitnessi spordialade tutvustamisele ja ka saame tuttavaks viie suurepärase fitnessi sportlasega.

” Kulturism ja fitness paelus mind juba lapsepõlves, kui vanemad viisid mind mitmeid võistlusi vaatama. Kui sain suuremaks, siis tahtsin ka ise jõusaali minna ning hakkasin tegelema jõutõstmisega. Hetkel on minu tööks ja hobiks kulturismi ja fitnessi kohtunikuamet ning selle spordiala arendamine. Eleri Õisma

Kogu aprilli vältel kestab Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel fitnessikuu, mille eesmärgiks on tuua fitness kõikidele inimestele lähemale, propageerida tervisliku eluviisi ja innustada eestimaalasi rohkem liikuma, teadlikult treenima ja enda eest hoolitsema.

Fitnessi sportalsed videos:

Laste fitness - Eva-Lotta Akkermann

Bikiiniftness - Helena Mang

Fitmodell - Julia Smoli

Rannafitness - Risto Saul

Body-fitness - Lilian Rannu

” Armastan fitnessi, minu jaoks on see elustiil: harmoonia tervisliku toitumise ja füüsilise koormuse vahel. Helena Mang

Laste fitness

Võisteldakse viies vanusegrupis: kuni 7, 8-9, 10-11, 12-13 ja 14-15 aastased. Sooritatakse vabakava ja veerandpöörded. Vabakava tähtsus on suurem—kohapunktid korrutatakse 2-ga. Keha hindamisel on rõhk tasakaalustatud, sümmeetrilisel ja tervel välimusel.

Eva-Lotta Akkermann: "Olen 13 aastane. Mulle meeldib väga tantsida ja joonistada. Tegelen fitnessiga Kristina Koroljak Spordiklubis. Olen selle alaga tegelenud ühe aasta. Enne tegelesin iluvõimlemisega, kuid jätsin selle pooleli, kuna fitness on minu jaoks huvitavam. Sel suvel sõidan esimest korda laste fitnessi MM-le koos oma treeneri ning veel ühe trennikaaslasega. Enamus oma vabast ajast veedan sportides, sest mulle nii väga meeldib trenni teha. Mu suureks eeskujuks on minu sportlik pere ja treener. Lisaks sportimisele käin ka Tallinna 21. Koolis 6-ndas klassis."

Bikiinifitness

Bikini fitnessi tunnustasti ametlikult spordialana 7. novembril 2010. aastal IFBB Kongressil Bakuus. Bikini fitnessi puhul on liigne lihasmass, lihaste reljeefsus ja separatsioon veelgi enam "vastunäidustatud", kui seda naiste fitnessi ja bodyfitnessi puhul. Põhimõtteliselt kulgeb võistlus samamoodi nagu bodyfitnessis. Võistlejad, kes kannavad vabalt valitud värvi ja tegumoega 2 osalist bikinit, sooritavad veerandpöördeid, keha hinnatakse seisangus eest, külgedelt ja tagantvaates. Seisangud on veidi teistsugused küll.

Helena Mang: "Olen 30 aastane naine, ema, elukaaslane, tütar, kolleeg. Muuhulgas ka bikiinifitnessi võistleja. Kuni keskkooli lõpuni olin üpriski spordikauge inimene, kuid umbes 10 aastat tagasi, peale tütre sündi, hakkasin rohkem tervisespordiga tegelema. Peamiselt erinevad grupitreeningud, jooksmine, rulluisutamine, rattasõit ja jõusaal. Viimase 1,5 aastaga on jõutreening ja fitness vallutanud mu südame ja enamiku vaba aja. Võistlesin 2016. a sügisel esimesest korda bikiinifitnessis ja hetkel olen kohe-kohe alustamast oma 2. kevadhooaega. Saavutasin sügisel MM-l 5. koha ja valmistun hetkel hooga EM-ks. Armastan fitnessi, minu jaoks on see elustiil: harmoonia tervisliku toitumise ja füüsilise koormuse vahel."

Fit Model

Hinnatakse kogu keha tervikuna: kehavorm, juuksed, näo ilu, naha seisukorda ja nahatooni, enda esitlemise oskust, graatsilisust ja isikupära. Fit Model on IFBB uus kategooria ja aastal 2016 toimusid selle ala esimesed Eesti Karikavõistlused.

Julia Smoli : "Olen 37 aastane 3 lapse ema ja mul on majandusharidus. Olen kogu elu sporti teinud, kuid fitnessiga hakkasin tegelema 3 aastat tagasi, kui tuli taipamine, et oma keha on võimalik teadlikult muuta ning üles ehitada. 2016 aastal sain Fit model projektis Eesti karikavõistlustel teise koha. Olen ka osalenud mitmetel ilukonkurssitel, nii olen aastal 2015 toonud Eestile neljanda koha Mrs Europe 2015 võistlustel ja seejärel olin teine Mrs Planet 2015 võistlusel, mis mulle omakorda aitas ja aitab nüüd ka fitness alal, sest ka siin hinnatakse üldist ilu, graatsiat ning hoiakut. Fitnessis on alati ruumi kuhu areneda, pole lõpp-punkti kuhu jõuad ja edasi pole võimalik liikuda. Plaanin oma elu fitnessiga siduda, hetkel õpin personaal treeneriks ning olen üks Fitmodel Projekt organiseerijatest.

Rannafitness

Rannafitness on ala meestele, kes eelistavad omada sportlikku ja esteetilist keha ning kellele meeldib laval “esineda”. Kulturislik lihasmass ja liigne “kuivus” on miinuseks. Võistlejad kannavad põlvpükse. Sooritatakse veeranpöördeid, millele finaalis eelneb lühike individuaalne esitlus.

Risto Saul : "Olen 19 aastane ja hetkel lõpetan keskkooli. Spordiga olen tegelenud kogu elu. Fitnessist on saanud elustiil viimase kahe aasta jooksul. Võistlen rannafitnessi kategoorias, mis on minu arvates kõige esteetilisem ja atleetlikum. Vaba aega sisustan youtube kanali arendamisega. Reisimine ja festivalidel käimine on samuti väga tähtsal kohal."

Body-fitness

Edu fitnessi võistlustel eeldab peale sobiva välimuse ka sportlikke oskusi, seetõttu on enamus fitnessi võistlejaid eelnevalt tegelenud võimlemise, sportaeroobika, tantsuga. Eks siit peabki otsima põhjust, miks tekkis omaette võistlusala: bodyfitness naistele, mille debüüt MM tasemel oli aastal 2002. Üldistades võiks öelda, et tegemist on fitnessi keharaundiga. Võistlusmääruste järgi on hindamiskriteeriumid analoogilised fitnessiga.

Võistlejad sooritavad poolfinaalis vabaseisud ja finaalis lisaks ka T-kõnnaku. Nõuded võistlusriietusele on kirjas võistlusmäärustes. Loe lisaks: http://www.kulturism.ee/spordialad#fitness

