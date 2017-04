VIDEO: Eve Reitalu: nädalas võiks teha vähemalt kolm treeningut

Fitnessikuul on Eve Reitalu aprilli alguses alustanud viieliikmelist gruppi pühendunult treeninud ja koolitanud. Eve on õpetanud neile teadliku treenimise ja toitumise nippe, jälginud progressi ja suhelnud ka meediaga. Kõikidele osalejatele tehti Spordimeditsiini Sihtasutuses ka koormustestid.

” Eve Reitalu on Arctic Sport Club rühma – ja personaaltreener ning fitnessijuht. Ta on olnud treener juba pea 20 aastat. Põnev fakt Eve kohta on see, et ta on lõpetanud Tartu Ülikooli murdmaasuusatamise eriala. Hiljem on lisandunud erinevad treenerikoolitused.

Grupi saatsid pidulikult teele Tõnu Tõniste Eesti Olümpiakomitee ja Ott Kiivikas Fitnessi Liidu poolt.

Fitness on tõhus meetod tervise korrashoiuks. Regulaarne füüsiline liikumine parandab südameversoonkonna võimekust, toetab immuunsüsteemi, parandab tervist ja teeb parema tuju. Liikumisest saab inimene palju energiat. Fitness ei ole käesoleva grupi jaoks spordiala kulturism ja fitness, vaid see on tegevuste kogum, mis on seotud treeningutega spordi-või fitnessiklubis ja lisaks iseseisvalt õues. Eesmärgiks on elustiili muutus.

Koormustestide põhjal eelnevatest kogemustest ning eesmärkidest lähtuvalt pani Eve paika järgnevad tegevused: konsultatsioonid ja treeningplaanid, mis hõlmasid esialgu vastupidavuse arendamist ja üldkehalisi harjutusi nii jõusaalis kui rühmatreeningutes, samuti iseseisvat treenimist õues. Kord nädalas on Eve teinud osalejatele kokkuvõtteid ja ka ühistreeningu. Vastavalt arengutele on tehtud muudatusi.

Eve kokkuvõte tegemistest ja treeningutest algajate rühmaga;

Grupi teekond liigub aktiivsuse tõusvas joones. Kõik on hästi entusiastlikud ning heameel on sellest, et grupis valitseb väga positiivne ning üksteist toetav treeningmeeleolu. Hea meel on näha, kuidas inimesed oma sihtide suunas targalt liiguvad ning teadlikkus kasvab. Ka koormustestid Sprodimeditsiini Sihtastuses mõjusid väga innustavalt ning andsid ka mulle parema ülevaate inimeste hetkeseisust.

Loengu teemadeks oli:

· Liikumiste valik märksõnadega: üksi – rühmas; klubis – õues; mis mulle meeldib –mis mulle sobib – mis on mulle vajalik. Samuti jõukohasus, regulaarsus, järjepidevus, motivatsiooni hoidmine, tagasilöögid.

· Lihastasakaal : kuidas lihaseid toonuses hoida ja head rühti saavutada/ säilitada.

· Liikmed rääkisid oma esimestest saavutustest ning enesetundest ja treeningute planeerimisest oma päevakavadesse

” Kogu aprilli vältel kestab Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eestvedamisel fitnessikuu, mille eesmärgiks on tuua fitness kõikidele inimestele lähemale, propageerida tervislikku eluviisi ja innustada eestimaalasi rohkem liikuma, teadlikult treenima ja enda eest hoolitsema.

Arctic Sport Club

On 13 aastat tegutsenud spordiklubi Tallinnas ja Tartus.

Spordiklubi missioon on aidata endast hoolival inimesel saavutada ja hoida parimat enesetunnet mõnusas sõbralikus õhkkonnas.

• Arctic Sport Clubi eesmärk on pakkuda arendavaid ja turvalisi treeningtrende professionaalse ja sõbraliku meeskonna juhendamisel.

• Spetsiaalselt klubispordi harrastamiseks projekteeritud ja ehitatud klubihoone, mis on avatud aasta kõikidel päevadel.

• Avarad ja õhurikkad treeningsaalid - ujula, jõusaal ja rühmatreeningute stuudiod.

• Meil on suurim juhendajaga rühmatreeningute valik.

• Meie jõusaalid on kvaliteetsete seadmetega (Gym80) ning suure kardioalaga.

• Uuele klubiliikmele personaaltreenerilt tasuta esmased juhised treeningutega alustamiseks.

• Tasuta lastehoid kõikidel nädalapäevadel.

• Tasuta parkimine klubi parklas.

• Klubide ristkasutus ilma lisatasudeta