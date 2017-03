Pavo on endine tippsuusataja, kes annab harrastajatele Põhja-Kõrvemaal nädalavahetustel suusatunde, kuhu on oodatud kõik inimesed sõltumata treenitusest või eelnevatest kogemustest. Ta suusatunnid on justkui kordumatud humoorikad monoetendused, kuid et neist osa saada- peab ise kohale tulema, sest seda, mis toimub, pole võimalik edastada.

Pavo on enda kanda võtnud tänuväärse missiooni õpetada Eesti rahvas paremini suusatama. Terviseradade kuu raames sai tuulisel külmal veebruarikuu päeval taas kokku Pavo järjekordses

suusatunnis kirju seltskond: ettevõtja Heiki, kes pole juba 30 aastat suusatanud, Pavo kaunis abikaasa, Õnnela, kes on tuntud Bikiinifitnessist. Nende kolmest tütrest Marii, Marleen, Martta oli kohal noorim.

Pavo lisab, et suusatund on pikem protsess: Sama oluline kui suusatamine on ka pärast tundi sooja supi söömine ja ühine saun. Sotsiaalne pool ja mõnus seltskond on samavõrd liikumapanevad jõud, kui sammud tervise ja parema elukvaliteedi poole suusarajal.

Pavo kinnitab, et õpetab karud tunni ajaga tantsima, lisades, et kui oled 2-3 % hulgas inimestest, kellel puudub rütmitaju (st. et valssi ei suuda tantsida) vaid siis ei saa ka tema aidata. Rütmitunne peab olema. Muidu on ka suusatamisega keeruline! Ükski teine nii kõrge tasemega suusataja ei paku harrastajatele võimalust regulaarselt oma õpetustest osa saada. Pavo sõnul pole

suusatamiseks vaja ulme- peent riietust. Võib tulla kõigelihtsamate riietega, kuid paha ei teeks siiski heade suuskade omamine. Üldfüüsiliseks vormiks soovitab ta lihtsaid töid; „Mehed, minge metsa tehke puid! Naised, hoidke koldes tuli elusana“! Elu on oluliselt lihtsam, kui reklaamifirmad soovivad meile pähe määrida. Piisab täiesti tahtest ja soovist.

Paljude sõnul on Pavo ulmevend, kes sööstis ereda tähena otse metsast rahvusvahelisele areenile-tipp tasemel suusatamismaailma ja hakkas kohe silmapaistvaid tulemusi tegema. Nii on tal palju uskumatuid sõite ja võite nii Eesti kui ka rahvusvahelistelt võistlustelt. Ta vormile andis põhja see, et ta on maamees ja metsamees.

Pavo on Eesti mv-tel võitnud 1993–2006 murdmaasuusatamises ca 30 medalit erinevatel distantsidel ja teatesuusatamises, mille teeb eriti uhkeks individuaalhõbe laskesuusatamises. Ta

on Eesti esimene murdmaasuusatamise sprindimeister 2000. 2002. aastal esindas Pavo Raudsepp Eestit taliolümpiamängudel. 2004. aastal tuli ta Eesti suusasprindi meistriks. Kõige suurem saavutus on tal maailmakarikal teine koht.

Pavo julgustab inimesi lumele tulema ja suusatamisega sõbraks saama. Ta kinnitab, et imekauni loodusega Kõrvemaa kant on peredele suurepärane puhkamise-sportimise koht. Ta on Kõrvemaal tööl juba 8 aastat ja ootab kõiki huvilisi ka 2017 talvel temaga koos paremini suusatama õppima.

Pavolt võiks tänapäeva üha arvutikesksemas maailmas õppida just loomuliku elu hindamist. Ta ei kasuta sageli arvutit, ega loe pidevalt e-maile, seega ärge palun solvuge, kui talle e-mailile juubeli- või pulmakutse saadate ja ta kohale ei ilmu. Küllap on tal olnud muud olulisemat teha, kui meile lugeda ja ta pole teadet veel kätte saanudki. Ekraanitaga passimise asemel võtab mees välja hoopis saksofoni või teeb kaminasse tule. Nii elatud elu on kordades värvikam ning humoorikam - nagu kino ise. Kui oma elu on piisavalt seiklusrikas ja lõbus, ei peagi teiste elulugusid teleriekraanilt jälgima.,

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala laiub Peterburi maanteest Tallinn-Tartu maanteeni. Puhkeala jääb mitme kaitseala territooriumile ning seal leidub metsade kõrval imelisi soid-rabasid, järvi,

vallseljakuid ja orge. Tegemist on suurepärase piirkonnaga loodusesviibimiseks igal aastaajal: Saab nii suusatada, matkata kui ka jalgrattaga sõita. Valik sõltub muidugi mõnevõrra aastaaajast.