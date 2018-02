VIDEO: Eiri Silivälja : kõik lasteaiad peaksid looma endale siseterviseraja

Käisime Terviseradade kuu puhul Eiri Silivälja ja lastega läbimas Kärjerada, mis on Paikuse lasteaia siseterviserada. Eiri selgitab, kuidas tuli mõte see rada lasteaeda luua ja mis kasu sellest neile on ning mis lisavõimalusi annab.

Eiri Silivälja on Paikuse lasteaia Mesimumm tervisejuht. Tema sõnul saab Kärjerajal teha kõike ning lapsed naudivad seda väga. „Tervisejuhina olen eestvedajaks ja algatajaks lasteaias erinevate tervist edendavate algatustele. Samuti ka TEL (tervist edendav lasteaed) töögrupi juht. Tervisejuhiks olen õppinud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis. Hetkel olen magistriõpingutel Tallinna Ülikoolis rekreatsioonikorralduse erialal. Minu töö on minu kirg,“ lisab Silivälja. Paikuse lasteaias Mesimumm on kümme lillenimelist rühma, 216 last ja 45 töötajat. Seal on ideaalse asukohaga turvaline ning pidevas arengus õpi- ja töökeskkond. Lasteaia eesmärgiks on toetada laste ja loovate innovaatiliste töötajate pidevat igakülgset arengut, piiramata seejuures õpetajate loomevabadust. Paikuse Mesimummi lasteaia siseterviserada kutsutakse Kärjerajaks. Kärjeraja pikkus on 333m, kus on võimalik rada läbides teha erinevaid harjutusi ja mänge. Kärjeraja loomise mõtteks oli alternatiivse liikumisvõimaluse tekitamine lastele lisaks igapäevasele koridoris liikumisele. Uus terviserada annab lisavõimalusi liikumistundide ja samuti erinevate ürituste läbiviimiseks, samuti tänuväärse lisavõimaluse kõigile majas liikumiseks. Seotud lood: VIDEO: Kaido Taberland: nautige täie rinnaga liikumist terviseradadel!

http://terviserajad.ee/siseterviserajad/karjerada-paikuse-lasteaias-mesimumm/ Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.