VIDEO: Eido Tasalain: tähistage Eesti Vabariigi sünnipäeva terviseradadel!

Veebruaris toimuv terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ jõuab haripunkti täna, 24. veebruaril, mil kõiki eestimaalasi oodatakse üle Eesti paiknevatele terviseradadele liikuma, et teha ühiselt maakerale ring peale. Eido Tasalain on Jõulumäe Tervisespordikeskuse juht, kes tähistab koos Eesti Vabariigiga samuti täna oma sünnipäeva.

Terviseradadekuust on saanud traditsioon ja seda tähistatakse juba teist korda, läksime sel puhul ka Jõulumäe Tervisespordikeskusesse Eidole külla, meenutamaks juba hommikul inimestele, et iga samm loeb! Ning kui inimesed ka oma sammud kirja panevad, siis saabki rohkem tiire ümber maakera tehtud!

”Vabariigi terviseks!” kulmineerub täna, mil kõik inimesed on oodatud üle Eesti terviseradadele liikuma. Liikumiskilomeetrite arvestus toimub reaalajas internetis, kirja saab ennast panna kodulehel www.terviserajad.ee ja liituda väljakutsega Facebooki lehel www.facebook.com/terviserajad/

Eido Tasalain avab suusaraja valmimist samm-sammult:

Kunstlume paigaldatud tootmine kas platsile, ühte hunnikusse või otse rajale (seal saab toota ka rajale, kuna seal on kohati veetorud ja elektriliinid).

Kunstlume tootmine on ööpäevaringne protsess (kui ilmastikutingimused lubavad). Meie toodame enamuse lumest otse rajale, sest nii on oluliselt ökonoomsem ja kiirem. Jääb ära kunstlume laadimine kopaga veoautodele ja vedu suusaradadele koorem koorma haaval. Nii jääb ka mets palju tervemaks, kuna autod, mis metsas raskete koormatega liiguvad, on rasked ja lõhuvad pinnast.

Enne tootmise algust mõtleme välja kahurite paigutamise-liigutamise strateegia (vastavalt sellele, kui pikalt ja kui “head“ külma ilmaprognoos lubab). Peamiseks eesmärgiks on saada valmis suusarada, kus poleks vaja vastassuundades sõita, vaid saaks ringikujuliselt suusatada. Kahurid koos voolikutega veame ATV-ga hüdrantide (veevõtukohtade) juurde ning vastavalt toodetud lumekogusele liigutame kahureid mööda rada edasi. Tavaliselt lõpetame suusastaadioni lumega katmisega.

Lumehunnikusse toodame kunstlund, et seda üle suve hoida ja kasutada järgmise suusahooaja alguses võimalikult varakult, kui külmakraade ei ole veel piisavalt, suusaraja tegemiseks.

Rajale toodetud lumi säilib oluliselt paremini kui hunnikust veetud lumi.

Edasi toimub toodetud või veetud kunstlume rajatraktoriga laialilükkamine ja siledaks freesimine.

Kui väljas on üle 10 külmakraadi, kulub kunstlume tootmiseks 1 km pikkuse raja jaoks 6 lumekahuriga 48 tundi.

Siis on rajatraktoriga umbes 4 tundi tööd ja suusarada on valmis. Ideaalis võiks pärast traktoritööd olla umbes 4 tundi vahet. Siis rada taheneb. On aga olnud ka nii, et kohe traktori järel tulevad suusatajad.

Kokkuvõtlikult on kõik väga lihtne:

1) strateegia

2) kahuritega tootmine

3) töö rajatraktoriga

Jõulumäel on põhirõhk pandud looduses liikumisele ning võimalusele vabalt valida jõukohane ja meeldiv tegevus: näiteks pärast väsitavat töönädalat perega lõõgastumiseks ümbritsetuna kaunist männimetsast. Jõulumäe matkaradadel jalutades võite leida 21 erinevat liiki maapinnasamblaid, lisaks muid raba- ja luitemaastikule iseloomulikke taimi. Jõulumäel jalutades kohtate palju erinevaid sportimispaiku: pallimängude platse, disc-golfi radu, kergejõustikualade väljakuid, staadionit, kust algavad pikemad ja lühemad suusa-, jooksu-, jalgratta- ja matkarajad, asfalteeritud liikumisrajad jpm.

Vaata lisa http://www.joulumae.ee/index.php?id=1

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.