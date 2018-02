VIDEO: Eido Tasalain: kunstlume tegemine on kallis

Veebruaris toimuva Terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“ raames käisime Jõulumäel rajameistril Eido Tasalainil külas, et uurida, kuidas kunstlund tehakse. Eido avas meile lume tootmise erinevaid etappe.

Eido Tasalaini sõnul on selleks korraks on Jõulumäel lumi tehtud ning kinnitab, et järgmise aasta detsembris on taas suusatajad radadele oodatud. Eido lisab harrastajad sageli ei aima, kuivõrd palju tööd teevad rajameistrid, et inimesed talverõõme nautida saaks. Seega pole mõtet olla ülemäära kriitiline.



Rajameistrid teevad suurepärast tööd, et eesti inimesed liikuda saaks, mistõttu tasub Terviseradade kuu puhul tänada kõiki rajameistreid ja kasutada Eesti võrratuid võimalusi värskes õhus liikumiseks!

Kuigi käesolevaks aastaks saab Tervisradade kuu läbi saamas, siis tegelikult avaldab liikumine positiivset mõju vaid siis, kui see on aastaringne ja järjepidev. Seepärast liikuge igal nädalal, nii kuust kuuse ja külastage Eesti fantastilisi terviseradu. Suusatada saab julgelt veel kuu aega ja edasi on suurepärane mõte võtta ette lühemaid ja pikemaid jalgsimatku.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on regulaarne liikumine suurepärane kingitus nii iseendale kui ka oma lähedastele. „Liikumine tugevdab tervist, teeb tuju paremaks ning annab energiat juurde. See on hea kink kõigile: iseendale, oma perele ja Eestile,“ ütles Lusmägi.

Eido Tasalain avab suusaraja valmimist samm-sammult:

Kunstlume paigaldatud tootmine kas platsile, ühte hunnikusse või otse rajale (seal saab toota ka rajale, kuna seal on kohati veetorud ja elektriliinid).

Kunstlume tootmine on ööpäevaringne protsess (kui ilmastikutingimused lubavad). Meie toodame enamuse lumest otse rajale, sest nii on oluliselt ökonoomsem ja kiirem. Jääb ära kunstlume laadimine kopaga veoautodele ja vedu suusaradadele koorem koorma haaval. Nii jääb ka mets palju tervemaks, kuna autod, mis metsas raskete koormatega liiguvad, on rasked ja lõhuvad pinnast.

Enne tootmise algust mõtleme välja kahurite paigutamise-liigutamise strateegia (vastavalt sellele, kui pikalt ja kui “head“ külma ilmaprognoos lubab). Peamiseks eesmärgiks on saada valmis suusarada, kus poleks vaja vastassuundades sõita, vaid saaks ringikujuliselt suusatada. Kahurid koos voolikutega veame ATV-ga hüdrantide (veevõtukohtade) juurde ning vastavalt toodetud lumekogusele liigutame kahureid mööda rada edasi. Tavaliselt lõpetame suusastaadioni lumega katmisega.

Lumehunnikusse toodame kunstlund, et seda üle suve hoida ja kasutada järgmise suusahooaja alguses võimalikult varakult, kui külmakraade ei ole veel piisavalt, suusaraja tegemiseks.

Rajale toodetud lumi säilib oluliselt paremini kui hunnikust veetud lumi.

Edasi toimub toodetud või veetud kunstlume rajatraktoriga laialilükkamine ja siledaks freesimine.

Kui väljas on üle 10 külmakraadi, kulub kunstlume tootmiseks 1 km pikkuse raja jaoks 6 lumekahuriga 48 tundi.

Siis on rajatraktoriga umbes 4 tundi tööd ja suusarada on valmis. Ideaalis võiks pärast traktoritööd olla umbes 4 tundi vahet. Siis rada taheneb. On aga olnud ka nii, et kohe traktori järel tulevad suusatajad.

Kokkuvõtlikult on kõik väga lihtne:

1) strateegia

2) kahuritega tootmine

3) töö rajatraktoriga

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.