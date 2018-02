VIDEO: Ave Ojasoon: hea on tajuda kuidas treening-treeningu järel, saab hirmust rõõm, eneseteostus ja kiindumus

Veebruaris toimuva terviseradade kuu „Vabariigi terviseks!“, raames käis Sihtasutuse Eesti Terviserajad juht Alo Lõoke CFC Spordiklubi / Jaak Mae Suusakooli treener Ave Ojasoonega Karulaugu terviserajale oma suusatamiseoskust lihvimas.

Ave Ojasoon näitab videos praktilisi harjutusi harrastajatele ja annab soovitusi, kuidas oma tehnikat lihvida.

Ave Ojasoon on CFC Spordiklubi / Jaak Mae Suusakooli treener.

Ave Ojasoon töötab alates 2009.aastast Spordiklubi CFC Jaak Mae suusakoolis ning õpetab päevast päeva ja tunnist tundi suusatama 5-14-aastaseid lapsi. Ave: „Olen värske õhu ja iga-ilmaga õues liikumise fänn ja on suur rõõm seda pisikut igapäevaselt ka suurele hulgale lastele nakatada.“

Ave on aastate jooksul koostöös Klubi Tartu Maratoniga vedanud mitmeid põnevaid projekte, mille hulgas on kolme nädala jooksul nullist suusatama õpetatud nii Annely Adermann kui Kaire Vilgats. Ave sõnul on need olnud väga emotsionaalsed koostööd ka tema kui treeneri jaoks: „Kogeda kõrvalolijana väga lähedalt, kuidas inimene tunneb hirmu ja ebakindlust millegi uue ees ning tajuda treening-treeningu järel, kuidas hirmust saab rõõm, eneseteostus ja kiindumus.“

Alo Lõoke on Sihtasutuse Eesti Terviserajad juht.

Alo Lõokese sõnul on Terviseradade kuu eesmärk kutsuda inimesi loodusesse värske õhu kätte liikuma, sõltumata vanusest, liikumisviisist ja tempost. „Oma tervise ja hea enesetunde jaoks saab iga inimene ise väga palju ära teha. Selleks sobivadki ideaalselt kodulähedased terviserajad. Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril kutsume aga kõiki koos terviseradadele liikuma “Vabariigi terviseks!”, et teha ühiselt maakerale mitu ringi peale,“ ütles Lõoke.

Info erinevate sündmuste kohta leiab jooksvalt kodulehel www.terviserajad.ee

Terviseradade kuu “Vabariigi terviseks!” toimub Sihtasutuse Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühenduse Sport Kõigile koostöös.

Karulaugu terviserada:

http://terviserajad.ee/rajad/haabneeme-terviserada/