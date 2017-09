VIDEO: avati üle-eestiline töökohaspordikuu!

Septembris tähistatakse Eesti Olümpiakomitee, Ühenduse Sport Kõigile ja Kultuuriministeeriumi eestvedamisel töökohaspordikuud, mille eesmärk on kutsuda inimesi üles töökohal või kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on oluline teadvustada liikuva eluviisi olulisust ja postiivset mõju nii töötajale kui ka ettevõtte jaoks. „Töötaja, kes regulaarselt liikumisharrastusega tegeleb, on tervem, õnnelikum ja produktiivsem, tal on rohkem häid mõtteid ja parem keskendumisvõime. Seega annab regulaarne liikumine palju nii töötajale endale kui ka tööandjale. Ka väikeste, lihtsate ja üldse mitte ajamahukate lahendustega saab töökohal liikumisharrastuse julgustamiseks ja edendamiseks palju ära teha nii inimene ise kui ka töökoht, peaasi on pealehakkamine ja ettevõtlikkus,“ ütles Sõõrumaa.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on liikumisharrastajate arv ühiskonnas küll kasvamas, kuid iga viies täiesealine Eesti elanik ei liigu isegi minimaalse soovitusliku normi piires. „See on koht, kus riik koostöös tööandjatega saab kindlasti rohkem ära teha. 2018. aasta alguses rakendub Kultuuriministeeriumi ettepanekul maksumuudatus, millega luuakse tööandjatele võimalus toetada töötajate terviseedendamist ja sportimist maksuvabalt 400 euro ulatuses aastas. Usun, et see toob rohkem inimesi tervislike eluviiside juurde ning järgmised liikumisharrastuse uuringud näitavad meile veelgi positiivsemaid tulemusi,“ sõnas Saar.

Töökohasport tähendab tööajal tehtavat või tööandja poolt soodustatud liikumist. Selle eesmärk on aidata kaasa töötaja heale tervisele ning vaimsele ja füüsilisele võimekusele. Igapäevased tööülesanded ei taga piisavat kehalist vaheldust, vaid pigem võivad seda hoopis pärssida ning koguni vigastusi põhjustada, kui tööajal hoitavaid staatilisi asendeid või ühekülgseid liikumismustreid mõttestatult ei tasakaalustata. Töökohaspordikuu on hea võimalus positiivsete muutuste tegemiseks, panustades oma töötajate tööergonoomikasse, kontorivõimlemisse ja igapäevasesse liikumisse. Tööandjate kõrval on oodatud initsiatiivi võtma ka töötajad ise, leides viise liikumiseks iseseisvalt või kolleegidega.

Teemakuu sai avapaugu esmaspäeval Telliskivi Loomelinnaku väljakul toimunud üritusel „Sportlik lõunapaus!“, kus peeti suur ühisvõimlemine, paarisorienteerumine Kalamajas ja sõbralik lõuatõmbevõistlus. Teiste seas võtsid osa ka aktiivsed töökohasportijad Roman Fosti, kes maratonijooksu kõrvalt töötab igapäevaselt audiitorina, Tõnu Tõniste, kes ettevõtluse ning EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni juhi ameti kõrvalt jõuab tegeleda ka purjetamise ja tervisespordiga, ning Allar Levandi, kes Paf.com spordiennustusportaali juhtimise kõrval tegeleb jätkuvalt aktiivse liikumisega. Oma kollektiiviga olid tulnud töökohaspordikuud avama teiste seas ka JCDecaux Eesti, ERGO, Tradehouse’i, Orangetime Eventi ja AddGoalsi töötajad.

Septembri jooksul toimub üle Eesti palju üritusi ja ettevõtmisi, millest igaüks saab osa võtta või ise kolleegidega mõne liikumisürituse korraldada. Kogu kuu vältel kestab projekt "Kondimootoriga tööle", mille eesmärk on innustada töötajaid aktiivsemalt liikuma ning ära kasutama neid minuteid ja tunde, mil liigutakse kodust tööle ja töölt koju. Liikumisviisidena lähevad arvesse kõndimine, kepikõndimine, jooksmine, rattasõit ning rulluisutamine. See, kui pika osa töö- või koduteest läbib osaleja kondimootoril, on tema enda otsustada. Firmaspordi sügisspartakiaad 23.– 30. septembril toob kokku Eestis tegutsevate ettevõtete töötajad sportlikuks nädalaks: osa saab võtta sõudeergomeetrite võistlusest, bowlingust, mini-reketlonist, pokkerist, kardisõidust, lamades surumisest, ujumisest ja vibulaskmisest. Lähemat infot ja lingid ürituste kohta leiab EOK kodulehelt www.eok.ee (otselink) http://www.eok.ee/t%C3%B6%C3%B6kohaspordikuu-programm

Töökohaspordikuu kõrghetk saabub aga septembri viimasel nädalal, kui toimub suur Spordinädal. EOK ja Ühenduse Sport Kõigile eestvedamisel toimuval spordinädalal korraldatakse üle Eesti ligi tuhat sportlikku sündmust koolides, spordiklubides ja töökohtades. Spordinädala korraldajad kutsuvad üles ettevõtteid ja organisatsioone korraldama nädala jooksul aktiivseid lõunapause, tervisepäevi, matkapäevi, ettevõtte-siseseid spordivõistlusi, liikumisraja ühiskülastusi jms. Ideid spordinädala läbiviimiseks ja sündmuste registreerimise lingi leiate koduleheküljelt www.spordinadal.ee.

Töökohaspordikuud korraldab Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile ja Kultuuriministeeriumiga. Teemakuu eesmärk on teadvustada liikuva eluviisi olulisust, selle postiivset mõju ning võimalusi üleüldise efektiivsuse tõstmiseks ettevõttes. EOK on sel aastal korraldanud juba kolm teemakuud – töökohaspordikuule eelnesid veebruaris toimunud terviseradade kuu ning aprillis fitnessikuu. Varasematel aastatel on EOK eestvedamisel toimunud Liikumisaasta ning kampaania „Eestimaa liigub“.

Eesti Olümpiakomitee töötab spordi katusorganisatsioonina tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ja liikumisharrastuse edendamise nimel, järgides olümpiaväärtusi ja ausa mängu reegleid. EOK tööd toetavad suures osas Eesti ettevõtted. EOK sponsorid on PAF, Coop, ERGO, JCDecaux, Monton, Nike, Olympic Casino, Toyota Baltic ja USS Security.

Mis on töökohasport?

Töökohasporti võib jagada mitmeks valdkonnaks:

· Kontorivõimlemine ja igapäevane liikumine. Töökohtadel tehtavad teadlikud liikumispausid, mille abil saame tasakaalustada töö ajal hoitavad staatilisi asendeid või ühekülgset liikumismustrit. Siia alla käib ka näiteks teadlikult aeg ajalt kontorilaua tagant püsti tõusmine jms

· Kontorivõistlused on töökohal ja oma kolleegide vahelised kergemad sportlikud jõukatsumised. Näiteks sammulugemisvõistlused või kontoris peetav ping-pongi- või lauajalgpalliturniir. Nende eesmärgiks on motiveerida töötajaid suurendama oma igapäevast liikumishulka

· Treeningutoetus ja ühistreeningud. Töötajatele makstava treeningutoetuse või kontoris korraldatavate ühistreeningute eesmärk on tagada see, et töötaja saavutaks endale igapäevaelus vajaliku aktiivse liikumise hulga. Sellega käib kaasa paranenud tervis (vähem haiguspäevasid) ja suurenenud tööviljakus (paraneb tähelepanu ja töövõime).

· Töökohasport. Ettevõtete vahelised üleriigilised või rahvusvahelised võistlused, mille eesmärk on pakkuda sportlikku ajaviidet ja väljundit ettevõtte kõige sportlikumatele töötajatele. Väljund tõsisematele sportimishuvilistele aitab neid veelgi motiveerida ning ühtlasi läbi eeskujude suurendada ka teiste töötajate liikumisaktiivsust.

· Tööergonoomika pole küll otseselt seotud liikumise ja spordiga, kuid on eelduseks, et tööpäeva kestel hoitavad asendid teeksid meile võimalikult vähe kahju ega põhjustaks vigastusi.