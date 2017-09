VIDEO: 10 põhjust, miks osaleda Sügisspartakiaadil

Sügisspartakiaad on ettevõtetele suunatud spordiüritus, kus tööpäevade õhtutel ja nädalavahetuse päevadel kogunevad kokku Eesti aktiivseimate ettevõtete töötajad, et üksteiselt erinevates alades mõõtu võtta. Ürituse eesmärgiks on edendada kehalist aktiivsust töötajate seas ja tuua ettevõtted kokku, et nad teineteist liigutama inspireeriksid.

Liisa Kuus ja Kunnar Karu toovad välja 10 põhjust, miks osaleda Sügisspartakiaadil: 1. Sügis on paljude töötajate jaoks stressirohke aeg, kuna suvepuhkuselt tuleb taas kontoritooli istuda, ees ootab külm ja pime talv ning tööd on tavapärasest rohkem. 2. Ettevõtte ühistegevused aitavad töötajaid motiveerida ja seeläbi tõsta töötulemusi. 3. Kui muidu nõuab ühistegevuse planeerimine ettevõttes aega, siis Sügisspartakiaadil osalemiseks on vajalik kõigest huvilised kokku lugeda, internetis registreerimisvorm täita ja kohale tulla. 4. Sügisspartakiaad toimub sel aastal juba 10. korda ja on iga aastaga üha populaarsem, mis annab tunnistust ürituse vajalikkusest. 5. Kui tööandja pakub oma töötajatele võimalust lõbusaks ja kasulikuks ühistegevuseks, tõstab ta sellega oma ettevõtte väärtust töötajate silmis. 6. Sügisspartakiaad on hea stardipakk spordipisikuga nakatumiseks ja võimalus on kätt proovida varem proovimata aladel.

VIDEO: avati üle-eestiline töökohaspordikuu! 7. Ei tasu heituda, kui varasem sporditaust puudub. Osalema on oodatud ka kõik amatöörsportlased, peaasi, et antaks endast parim. 8. Mitmekülgsest programmist leiab sobiva ala endale igaüks. Sel aastal on kavas lamades surumine, bowling, minireketlon, pokker, vibulaskmine, ujumine, sõudeergomeetrite võistlus ja kardisõit. Üritusel osalemiseks ei pea võistlejaid igale alale välja panema. 9. Sportlikud ettevõtted on atraktiivsed ka tööotsijatele. Osaledes Sügisspartakiaadil, võite kindel olla, et teie ettevõte kuulub Eesti aktiivseimate ettevõtete hulka. Kusjuures iga aasta lõpus valib Eesti Firmaspordi Liit välja Eesti Sportlikema Ettevõtte, mille punktiarvestusse on võimalik punkte koguda ka Sügisspartakiaadil osaledes. 10. Sügisspartakiaad kuulub sel aastal Euroopa Spordinädala ürituste programmi ja kuna september on kuulutatud töökohaspordikuuks, võiks eeskuju näitamiseks osaleda just Sügisspartakiaadil. Kunnar Karu on Elamusretkede tegevjuht ja Sügisspartakiaad ’17 mängude programmijuht. Liisa Kuus on Eesti Firmaspordi Liidu müügi- ja turundusjuht. Septembris toimub EOK ja Ühenduse Sport Kõigile eestvedamisel töökohaspordikuu. Eesmärgiks on teadvustada liikuva eluviisi olulisust ning tõsta liikumisharrastusega tegelevate inimeste hulka Eestis. Lisaks tuleks välja tuua positiivseid, koheseid ja viitega efekte ning efektiivsuse tõusu ettevõttes, kus toetatakse inimeste liikumisharrastust. EOK ja Ühendus Sport Kõigile panustavad rahva tervise ja liikumisharrastuse edendamisse. Nädal täis sporti lõpeb laupäeva õhtul autasustamisega kohvikus Wabadus ja afterparty’ga klubis Teater.