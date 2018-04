Urmo Raiend toob välja 10 põhjust, miks töökollektiivid võiks liituda Stamina Tervisejooksu- ja kõnnisarjaga

Tervisejooksul osalemine kasvatab ja tugevdab tiimivaimu. Kui hooaja alguses lepitakse kokku, et üheskoos liikumisega hoolitsetakse oma tervise eest, siis on raskem etapil osalemine kergekäeliselt vahele jätta. Juba tiimide moodustamise käigus tekib igaühel võimalus aidata ka oma lähedastel senisest sportlikumaks saada.

Tervisejooksu tiimi kuulub neli kuni viis liiget. Tiimi liikmete arv võimaldab mõelda ka keskkonnale – nelja või viiekesi koos ühes autos kohale tulla on keskkonnasõbralik.

2. Erinevad liikumisrajad

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal on etappide toimumiskohad ja pikkused valitud selliselt, et kõigil 21 etapil osalenu läbib hooaja lõpuks vähemalt 100 kilomeetrit. Nii saab iga osaleja teha Eesti Vabariigi juubeliaastal endale ja Eestile sportliku kingituse, kogudes 100 tervislikult läbitud kilomeetrit. 2018.aastal toimuvad etapid vähemalt 17 erinevas kohas ja on ka täiesti uusi kohti. Nii toimuvad etapid Botaanikaaias ja Loomaaias ning Vanalinna etapp läbib Tornide väljaku, Toompargi, Hirvepargi ja Lindamäe. Tuttavates toimumiskohtades on varasemate aastatega võrreldes sel aastal ka uuendatud radasid Etappide ajagraafik

3. Aktiivsematele auhinnad

2018 LHV tervisejooksu ja -kõnni sarjas osalejatele on ette nähtud mitmeid väärtuslikke auhindu. Parimale tiimile kuulub näiteks reisikinkekaart väärtuses 3000 eurot. Aga premeeritakse ka teisi aktiivseid osalejaid

4. Paindlik stardiaeg ja osaluskorrad

2018.aastal on etapi stardiaeg toodud tunni võrra varasemaks. Start avatakse kell 16.00 ja rajale pääseb kuni kella 20 -ni. Seega saab iga osaleja valida endale sobiva aja, millal etapil rajale minna. Finiš suletakse 20.30 ning septembris, kui õhtud muutuvad pimedamaks, suletakse start kell 19.00 ja finišisse peab jõudma 19.30. Ühe nädala sees on võimalik osalemiskord kirja saada kas kolmapäevasel või neljapäevasel etapipäeval.

5. Terviseuuringud

Sarja etappidel mõõdavad terviseedendajad osalejate erinevaid tervisenäitajad (vererõhk, rasvaprotsent, kolesterool ja veresuhkur) ning annavad nõu, kuidas oma tervisekäitumist parandada.

6. Seiklusspordietapid

2018.aastal toimub sarja kahel etapil XT sport - valikorienteerumine, kus osalejad leiavad omale sobivas järjekorras kaardi järgi üles rajale märgitud kontrollpunktid.

7. Lastetelk ja pakihoid

Kõigil etappidel on kohal lastetelk, kuhu jooksurajale minnes saab oma lapsed jätta. Lastega tegelevad juhendajad pakuvad neile aktiivset tegevust. Samuti saab jätta oma asjad hoiule.

8. Rademari rattaparkla

Rattaga tulijatele on avatud Rademari rattaparkla. Kõigi vähemalt 10 korda rattaga etapile tulnute vahel loositakse välja TREK ratas.

9. Erinevad treeningud

Sarja etappidel on koostöös Sparta spordiseltsiga kavas läbi viia erinevaid näidistreeninguid, mis aitavad liikumisharrastust mitmekesistada.

10. Hooaja lõpetamine

Hooaja lõpetab oktoobri alguses värvikas lõpupidu koos parimate autasustamise ja kultuuriprogrammiga

Aprillis tähistatakse Eestis juba teistkordselt töökohaspordi kuud, millega kutsutakse inimesi üles töökohal või koos kolleegidega liikuma ning tööandjaid üles looma oma töötajatele liikumisvõimalusi.